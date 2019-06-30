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Young Boys Kadın Futbol Takımı kaptanı Florijana Ismaili, Como Gölü’nde kayboldu!
Dünyadan Futbol

Young Boys Kadın Futbol Takımı kaptanı Florijana Ismaili, Como Gölü’nde kayboldu!

Young Boys Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Florijana Ismaili'nin cumartesi günü Como Gölü'nde kaybolduğu açıklandı. Kulüpten yapılan duyuruda 24 yaşındaki Ismaili'nin yüzerken geçirdiği kaza sonrasında kayıplara karıştığı ifade edildi.

SKOR DIŞ HABER 30 Haziran 2019 19:15

Young Boys ve İsviçre Kadın Futbol Milli Takımı’nın oyuncusu Florijana Ismaili’nin kaybolduğu duyuruldu.

Cumartesi günü gittiği Como Gölü’nde geçirdiği kaza sonrasında ortalıktan kaybolan 24 yaşındaki futbolcu için Young Boys kulübünden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Young Boys forması giyen oyuncumuz Florijana Ismaili’nin Cumartesi sabahı geçirdiği yüzme kazası sonrasında kayboldu. Polis ekiplerinin araması devam etmekte” denildi.

Oyuncunun ailesiyle irtibat halinde olduğu belirtilirken konu hakkında daha fazla açıklama yapılamayacağı ifade edildi. Cumartesi günü geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin Pazar günü yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Floriajana Ismaili’nin son görüldüğü yerden itibaren 2 kilometrelik bir alanı taramaya başlayan ekiplerin herhangi bir bulguya rastlamadığı belirtildi.

Young Boys Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı olan Ismaili, geçen szon attığı 7 golle takımının en golcü ismi olmuştu.

Son güncelleme 19:16 | 30 Haziran 2019
Florijana Ismaili İsviçre Young Boys
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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