Young Boys Kadın Futbol Takımı kaptanı Florijana Ismaili, Como Gölü’nde kayboldu!

Young Boys ve İsviçre Kadın Futbol Milli Takımı’nın oyuncusu Florijana Ismaili’nin kaybolduğu duyuruldu.

Cumartesi günü gittiği Como Gölü’nde geçirdiği kaza sonrasında ortalıktan kaybolan 24 yaşındaki futbolcu için Young Boys kulübünden açıklama geldi.

Yapılan açıklamada, “Young Boys forması giyen oyuncumuz Florijana Ismaili’nin Cumartesi sabahı geçirdiği yüzme kazası sonrasında kayboldu. Polis ekiplerinin araması devam etmekte” denildi.

Oyuncunun ailesiyle irtibat halinde olduğu belirtilirken konu hakkında daha fazla açıklama yapılamayacağı ifade edildi. Cumartesi günü geç saatlere kadar arama çalışmalarını sürdüren polis ekiplerinin Pazar günü yeniden harekete geçtiği öğrenildi.

Floriajana Ismaili’nin son görüldüğü yerden itibaren 2 kilometrelik bir alanı taramaya başlayan ekiplerin herhangi bir bulguya rastlamadığı belirtildi.

Young Boys Kadın Futbol Takımı’nın kaptanı olan Ismaili, geçen szon attığı 7 golle takımının en golcü ismi olmuştu.