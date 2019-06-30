Türkiye, Avrupa Oyunları’nı 15 madalya ile tamamladı

Türkiye, 2019 Avrupa Oyunları’nı 2 altın, 6 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 15 madalya ile tamamladı. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamaya göre, Belarus’un başkenti Minsk’te düzenlenen oyunlarda müsabakalar tamamlandı.

Organizasyona 14 branşta toplam 110 sporcuyla katılan Türkiye, elde ettiği 15 madalya ile bu alanda 24. sırada yer aldı. Milli sporcular, karatede 6, güreşte 3, cimnastikte 2, judo, boks, atletizm ve okçulukta ise birer madalya kazandı. 2019 Avrupa Oyunları’nda madalya kazanan sporcular ve branşları şöyle:

Altın madalya

Judo: Mikail Özerler

Boks: Buse Naz Çakıroğlu

Buse Naz Çakıroğlu`ndan altın madalya Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, 2019 Avrupa Oyunları`nda altın madalya kazandı. İlgili Haberi Oku

Gümüş madalya

Karate: Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu, Uğur Aktaş, Serap Özçelik Arapoğlu

Güreş: Soner Demirtaş

Cimnastik: Ahmet Önder

Avrupa Oyunları`nda karatede 4 madalya! Belarus'un başkenti Minsk'te devam eden 2. Avrupa Oyunları'nda karate müsabakaları başladı. İlk gün sonunda Ali Sofuoğlu, Meltem Hocaoğlu ve Uğur Aktaş gümüş madalya kazanırken, Dilara Eltemur da bronz madalya sevinci yaşadı. İlgili Haberi Oku

Bronz madalya

Güreş: Süleyman Atlı, Evin Demirhan

Karate: Dilara Eltemur, Merve Çoban

Okçuluk: Yeşim Bostan ve Evren Çağıran (Makaralı Yay Karışık Takım)

Atletizm: Jak Ali Harvey

Cimnastik: Ferhat Arıcan