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Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu
Diğer Sporlar

Tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz şampiyon oldu

Erzurum'da, tesadüfen başladığı halterde antrenörsüz ve herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan kendi geliştirdiği yöntemlerle antrenman yapan Mehmet Akif Keleş, yine kendi imkanlarıyla girdiği Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası'nda altın madalya kazandı.

30 Haziran 2019 12:46

Babası Erzincan’da memurken arkadaşını izlemek için 7 yıl önce gittiği spor salonunda tanıştığı haltere merak salıp bir yıl süreyle antrenör eşliğinde spor yapan Mehmet Akif Keleş, 3 yıl önce babasının tayini dolayısıyla memleketi Erzurum’a dönünce kısa bir süre bir halter salonunda çalışmalarını sürdürdü. Ardından kendi imkanlarıyla çalışmaya karar verip bilimsel makaleler okuyan, araştırmalar yaparak kendine uygun antrenman yöntemi geliştiren Mehmet Akif, deneme yanılma usulüyle hazırladığı çalışma programını uyguladı.

Herhangi bir spor kulübüne bağlı olmadan ve antrenörü bulunmadan haltere devam eden Mehmet Akif’e, talebi üzerine Erzurum Gençlik Spor İl Müdürlüğü yetkililerince kuruma ait bir spor salonunda çalışma imkanı ve bazı malzemeler sunuldu. Hatalarını, kendisini çektiği cep telefonu kamerasından görerek gidermeye çalışan Mehmet Akif, yeterli imkan olmamasına rağmen çalışmasını bu salonda sürdürdü.

Haftada 6 gün antrenman yapan, bazen de hem kondisyon kazanabilmek hem de harçlık çıkarabilmek için köy işleri ile kömür boşaltma işlerinde çalışan Mehmet Akif, çevresindekilerin “canın sıkılır, bırakırsın, senden halterci olmaz” demesine rağmen azimle çalışıp çeşitli yarışmalarda derece elde etti.

Son olarak kendi imkanlarıyla katıldığı Aydın’daki Gençler Kulüpler Türkiye Halter Şampiyonası’nda 96 kiloda birincilik kürsüsüne çıkıp Türkiye şampiyonu olan Mehmet Akif, şu sıralar, ekim ayında Romanya’da düzenlenecek Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’na hazırlanıyor.

Son güncelleme 12:46 | 30 Haziran 2019
Mehmet Akif Keleş
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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