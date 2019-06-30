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Süper Lig’in yeni ekibi Feyyaz Uçar’ı teknik kadroya kattı
Denizlispor

Süper Lig’in yeni ekibi Feyyaz Uçar’ı teknik kadroya kattı

Lige yeni yükselen Denizlispor'da Feyyaz Uçar, Teknik Direktör Yücel İldiz'in yardımcılığına getirildi.

30 Haziran 2019 14:21

Spor Toto Süper Lig’in yeni ekiplerinden Denizlispor bir transfer de teknik kadroya yaptı. Şu ana kadar Trabzonspor’dan Rodallega, Sivasspor’dan kaleci Tolgahan, Kayserispor’dan sağ bek Lopes ile stoper Sapunaru’yu renklerine dahil eden yeşil-siyahlılar, teknik direktör Yücel İldiz’in isteği ile teknik ekibe Feyyaz Uçar’ı getirdi.

Gürkan Aslan, Tolgay Sayın, kaleci antrenörü İsmail Güney gibi tecrübeli çalıştırıcıları ekibinde bulunduran İldiz’in baş yardımcı olarak Feyyaz Uçar’ı tercih ettiği ifade edildi. Denizlispor’un maçlarını çok yakından takip eden Feyyaz Uçar’ın ilk idmanda yer alacağı kaydedildi. Uçar’ın yanı sıra İldiz’in ekibine atletik performans geliştirme antrenörü Kortan Aktürk de katıldı.

30 Haziran 2019 Ümit Karan: Bu paraları kim çaldı? Makedon ekibi Shkupi`de teknik direktör olarak görev yapan Ümit Karan, Türk futbolu ile ilgili yaptığı değerlendirmede Türkiye'de bütün takımlar batık. Bu paraları kim çaldı? ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

Feyyaz Uçar, kariyerinde Malatyaspor, Bandırmaspor, Mardinspor, Altay ve Karşıyaka’yı çalıştırmıştı.

Son güncelleme 14:21 | 30 Haziran 2019
denizlispor Feyyaz Uçar
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2 Istanbul Basaksehir
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4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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