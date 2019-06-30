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SON DAKİKA Ozan Kabak’ın yeni takımı belli oldu
Transfer Haberleri

SON DAKİKA Ozan Kabak’ın yeni takımı belli oldu

Geride kalan sezonun devre arasında Galatasaray'dan Stuttgart'a transfer olan Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu.

30 Haziran 2019 15:51

Alman Kulübü Schalke 04, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, “Schalke 04’e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!” mesajıyla duyurdu.

Milli oyuncu Ozan Kabak, Almanya Bundesliga ekiplerinden Schalke 04’e transfer oldu. Geçtiğimiz sezon devre arasında Galatasaray’dan Stuttgart’a 11 milyon euro bedelle transfer olan genç oyuncu, Schalke 04 ile anlaştı. Schalke 04 Kulübü, Ozan Kabak transferini sosyal medya üzerinden, “Schalke 04’e hoşgeldin Ozan! Bize geldiğin için çok mutluyuz!” mesajıyla duyurdu.

Alman ekibinin resmi sitesinden bir açıklama yapan Schalke Sportif Direktörü Jochen Schneider, “Avrupa’nın en büyük yeteneklerinden birini takımımıza kazandırdığımız için çok mutluyuz. Transferde çok önemli rakiplerimiz olmasına rağmen Ozan bizi seçti. Ozan’ı ikna eden Michael Reschke ve David Wagner’e çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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Ozan Kabak, Stutgart ile ligde 15 maça çıkıp 3 gol atma başarısı göstermişti.

Son güncelleme 16:05 | 30 Haziran 2019
ozan kabak schalke 04
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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