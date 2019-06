Son dakika! 93. Gazi Koşusu’nda kazanan belli oldu! Gazi Koşusu’nu kim kazandı?

93. Gazi Koşusu koşuldu. 2400 metre çim pistte koşulan koşuyu Melis Kurtel Emin’in sahibi olduğu 21 numaralı The Last Romance ismi safkanı Ahmet Çelik jokeyliğinde ve Orkun Özelcanat antrenörlüğünde 2.27.73’lük derece ile kazandı. Ahmet Çelik üst üste beşinci Gazi Koşusu’nu kazanmış oldu. Tolga Karakartal’ın 12 numaralı Kuzey Kafkasyalı ismi safkanı Özcan Yıldırım’la ikinci, Murat Dıragumandan’ın 20 numaralı safkanı Hürat, Erhan Yavuz’la üçüncü ve Ahmet Güzelocak’ın 17 numaralı Scoutleo isimli safkanı Gökhan Gökçe ile dördüncü oldu ve tabelayı tamamladı.

The Last Romance’in öyküsü…

Kurtel Ekürisi'ne ait 25 Şubat 2016 doğumlu The Last Romance, yarış hayatına sentetik pistte 1000 metre mesafeli Doyoun Koşusu (Şartlı-1) ile başladı ve ilk sınavında galibiyetle tanıştı. 16 Mayıs 2018'deki bu mücadeleden yaklaşık bir ay sonra Bursa'da Mustafa Çiçek'le bir Şartlı-4 koşu galibiyeti elde etti. Peşinden Sadun E.G. Atığ (G3), I.İnönü (G3), Trakya (G3) ve SİAYSD (G2) Koşularında potoyu önde bulan doru dişi tay toplamda 6 yarışlık bir galibiyet serisine sahip. Ekim ayındaki Çaldıran Koşusu (G1) üçüncülüğüyle 2 yaşlılığını noktalayan safkan, 2019'a dişilere mahsus F.Derya Beşikçi Koşusu (KV-8) ile merhaba dedi. Bir baş farkıyla beşinci olduğu koşunun ardından Dişi Tay Deneme'de favori olarak piste çıktı. Gazi'deki rakiplerinden Hürat'a geçilerek yarım boy farkla ikinci oldu. 10 koşuluk kariyerinin son startında ise 9 koşuda jokeyliğini yapan Halis Karataş idaresinde Kısrak Koşusu (G1) için sahaya çıktı. Bu kez favori gösterilmemesine karşın 7 boy gibi ciddi bir farkla galibiyete rahat uzandı. 93. Gazi Koşusu'na kesin kaydı yapılan 2 dişi taydan biri olan The Last Romance'ın 2 Milyon TL'yi aşkın kazancı ve 109 handikap puanı bulunuyor.

İlk kazanan Neriman’dı!

Ali Muhiddin Hacıbekir’in Neriman isimli kısrağı tarafından kazanılan 1927 yılındaki ilk Gazi Koşusu ile başlayan süreç günümüze kadar kesintisiz olarak devam etmiştir. Bu anlamlı koşuyu kazananlar arasında, II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün “Olgo” ve III. Cumhurbaşkanımız Celal Bayar'ın “Cap Gris Nez” isimli safkanları da yer almaktadır.

‘2019 yılının Şampiyon Tayı'nı belirleyecek çim pistteki 2400 metrelik koşunun birincilik ikramiyesi 1.650.000 TL olarak belirlendi. Koşuda ikinciye 660.000 TL, üçüncüye 330.000 TL, dördüncü olacak safkana da 165.000 TL ikramiye ödenecek. Böylece ilk dörde girecek safkanların kazanacağı toplam ikramiye 2.805.000 TL olacak. Yetiştiricilik primi olarak ise toplamda 771.375 TL dağıtılacak.

93. Gazi Koşusu'nu kazanacak safkanın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2.393.835 TL ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise, 453.750 TL'lik yetiştiricilik primi ile birlikte bu tutar 2.847.585 TL olacaktır.

NO / ATIN ADI / SAHİBİ / JOKEY

1 AGERA / T. İZZET AKSOY / SADETTİN BOYRAZ

2AKGÜN / CANER AKGÜN / GÖKHAN KOCAKAYA

3 ALKANDROS / EMRAH KARAMAZI / HIŞMAN ÇİZİK

4 ALWAYS FORTH / FUAT BAŞARAN / SELİM KAYA

5 ANGEL OF DEATH / KEZİBAN GÜNDÜZELİ / AKIN SÖZEN

6 ARTS MAN (USA) / MÜZEYYEN KARABULUT / MERTCAN ÇELİK

7 FEARLESS ACTION / DENİZ KURTEL / TOLGA YILDIZ

8 GHOST PASHA / MELİS KURTEL EMİN / İLKER SOYAD

9 HASKAYA /EMİNE KAYA / NEVZAT AVCİ

10 JIMINY CRICKET / T. İZZET AKSOY / AYHAN KURŞUN

11 KING OF TATVAN / MURAT AKTAŞ / FUAT ÇAKAR

12 KUZEY KAFKASYALI / TOLGA KARAKARTAL / ÖZCAN YILDIRIM

13 LONG RUNNER / NİMET ARİF KURTEL / HALİS KARATAŞ

14 MATBAACI / CENGİZ KÖMÜR / MEHMET KAYA

15 PERFECT RUNNER / TALAT ÜSTÜNER / BARIŞ KURDU

16 RAMPAGE / HİLMİ CAN ESEN / PAT COSGRAVE

17 SCOUTLEO / AHMET GÜZELOCAK / GÖKHAN GÖKÇE

18 YAMANLARBEYİ / ARMAĞAN ARAZ / MUSTAFA ÇİÇEK

19 YEDİTEPE / ALİ MÜŞFİK IŞIK / MÜSLÜM ÇELİK

20 HÜRAT / MURAT DIRAGUMANDAN / ERHAN YAVUZ

21 THE LAST ROMANCE / MELİS KURTEL EMİN / AHMET ÇELİK

Gazi Koşusu’ndan kısa istatistikler…

*Gazi Koşularındaki en iyi derece, 1996 yılında Özdemir Atman’ın Bold Pilot (2.26.22) isimli safkanına aittir.

*Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren eküri; Darling (1950), Kusun (1953), Atlıhan (1961), Melikşah (1963), Kayarlı (1964), Minimo (1971), Akkor (1972), Karayel (1973), Buğra (1976), Toraman (1982), Cartegena (1984), Hafız (1986) ve Popular Demand (2005) olmak üzere toplam 13 kez ile Eliyeşil Ekürisi’dir.

*Mümin Çılgın, Helene De Troia (1960), Apaçi (1965), Nadas (1974), Dr.Seferof (1979), Dersim (1981), Uğurtay (1985), Hafız (1986), Top Image (1988) ve Abbas (1991) isimli safkanlar ile toplam 9 kez kazanarak Gazi Koşusu’nu en fazla kazanma başarısını gösteren jokey olmuştur.

*Ahmet Çelik, Renk (2015), Graystorm (2016), Piano Sonata (2017) ve Hep Beraber (2018) isimli safkanlar ile Gazi Koşusu’nu 4 sene üst üste kazanarak önemli bir rekora imza atmıştır. Ahmet Çelik bu yıl da kazandı ve rekorunu 5. seneye genişletmiş oldu.

Veliefendi Hipodromu’nda 10 Koşulu Program

Veliefendi Hipodromu’nda, önemli koşuların heyecanını yaşamak isteyen yarışseverlerimiz için hazırlanan çeşitli aktivitelerle dolu bu günün programı şöyle oluştu:

5 Kadın At Sahibi birincilik için yarıştı!

93. Gazi Koşusu’na 5 kadın at sahibi; Deniz Kurtel, Emine Kaya, Keziban Gündüzeli, Melis Kurtel Emin ve Müzeyyen Karabulut’un safkanları da katıldı. Kazanan Melis Kurtel Emin’in safkanı oldu. Yarışseverler, bu güne ait tüm koşu ve etkinlikleri TJK TV YouTube kanalından ve yine YouTube üzerinden Veliefendi Hipodromu’nda atların koşuya hazırlandıkları eyerleme mahallinde yapılacak olan 360 derece kameralı yayınla bu alandaki analiz ve yorumları takip etme imkanı buldu.

Birçok aktivite, Gazi Koşusu günü Veliefendi Hipodromunda…

Bu özel günde ayrıca, Pony Club, pandomim ekibinin gösterisi, Zeynep Kalınkaya'nın sergileyeceği Keman Show, zeybek gösterisinin yanı sıra çeşitli aktiviteler yarışseverlerimizi bekliyor olacak.