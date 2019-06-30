Miroslav Stoch geri döndü

Yunanistan Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, bir dönem kiralık olarak kadrosunda yer verdiği eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch’u kadrosuna kattı. Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Videoda, Miroslav Stoch’un PAOK’ta kiralık olarak oynarken attığı gollere de yer verildi.

Slovakya Milli Takımı’nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe’ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK’a gitmişti.

Ağustos 2017’de Slavia Prag’a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.