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Miroslav Stoch geri döndü
Dünyadan Futbol

Miroslav Stoch geri döndü

Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giymiş olan Slovak futbolcu Miroslav Stoch, daha önce kiralık olarak gittiği PAOK'a transfer oldu. Yunanistan ekibi, Miroslav Stoch transferini sosyal medya hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu.

30 Haziran 2019 13:24

Yunanistan Süper Ligi’nde 2018-2019 sezonunun şampiyonu PAOK, bir dönem kiralık olarak kadrosunda yer verdiği eski Fenerbahçeli Miroslav Stoch’u kadrosuna kattı. Selanik ekibi, 29 yaşındaki futbolcuyu transfer ettiğini Twitter hesabından paylaştığı bir video ile duyurdu. Videoda, Miroslav Stoch’un PAOK’ta kiralık olarak oynarken attığı gollere de yer verildi.

Slovakya Milli Takımı’nda çıktığı 55 maçta 6 gol atan Stoch, 2010 yılında Fenerbahçe’ye transfer olup 2013-2014 sezonunda kiralık olarak PAOK’a gitmişti.

Ağustos 2017’de Slavia Prag’a katılan Slovak futbolcu, geçen sezon forma giydiği 49 maçta 14 gol atmıştı.

Son güncelleme 13:24 | 30 Haziran 2019
Miroslav Stoch Paok yunanistan
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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