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Mahmut Tekdemir’den Göksel Gümüşdağ’a: Bırak gideyim
Fenerbahçe

Mahmut Tekdemir’den Göksel Gümüşdağ’a: Bırak gideyim

Fenerbahçe'nin ilgilendiği Mahmut Tekdemir'in, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile görüşerek transferi için izin istediği öğrenildi.

SKOR ÖZEL | Sercan Hamzaoğlu 30 Haziran 2019 10:01

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, orta sahaya Mahmut Tekdemir’i transfer etmek istiyor. Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ’ın “Satmayı düşünmüyoruz” demesine rağmen Ersun Yanal’ın çok istediği Mahmut Tekdemir için Fenerbahçe’nin ısrarı sürüyor.

Mahmut Tekdemir’in de Fenerbahçe’ye transfer olmak istediği ve konuyu Başkan Göksel Gümüşdağ ile konuştuğu öğrenildi. Mahmut Tekdemir’in, transfer için izin istediği konuşmasında “Müsaade ederseniz kariyerimi büyük bir kulüpte sürdürmek istiyorum. Kolaylık gösterirseniz sevinirim” dediği belirtildi.

Fenerbahçe’nin de Mahmut Tekdemir transferinde Alper Potuk’u takas olarak kullanmak istediği, Medipol Başakşehir’in ise bonservis bedeli karşılığında transferi tamamlamak istediği iddia edildi.

Son güncelleme 10:57 | 30 Haziran 2019
Fenerbahçe Göksel Gümüşdağ Mahmut Tekdemir Medipol Başakşehir
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