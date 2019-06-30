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Madagaskar 2-0 Nijerya | Afrika Uluslar Kupası’nda Madagaskar tarih yazdı
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Madagaskar 2-0 Nijerya | Afrika Uluslar Kupası’nda Madagaskar tarih yazdı

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu'nda Nijerya'nın ardından son 16 turuna çıkan takım, tarihinde ilk kez turnuvaya katılan Madagaskar oldu

30 Haziran 2019 22:37

2019 Afrika Uluslar Kupası B Grubu’nda Madagaskar ve Nijerya, son 16 turuna yükseldi.

Mısır’ın ev sahipliğinde bu yıl 32’ncisi düzenlenen turnuvanın B Grubu’nda 3. ve son karşılaşmalar yapıldı.

Madagaskar, tur atlamayı garantileyen Nijerya’yı Nomenjanahary’nin 13 ve Andriamahitsinoro’nun 53. dakikada attığı golleriyle 2-0 mağlup etti.

Gine de Nduwarugira’nın gördüğü kırmızı kart yüzünden 78 dakika 10 kişi oynamak zorunda kalan Burundi’yi Yattara’nın 25 ve 52. dakikadaki golleriyle 2-0 yendi.

Bu sonuçla puanını 7’ye çıkaran Madagaskar, tarihinde ilk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası’nda grup lideri olarak son 16 turuna yükseldi. 6 puanda kalan Nijerya ise ikinciliğe geriledi.

Dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi 4 grup üçüncüsü, son 16’ya kalıyor.

Son güncelleme 22:37 | 30 Haziran 2019
2019 Afrika Uluslar Kupası Madagaskar NİJERYA
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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