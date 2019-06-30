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Hollanda Grand Prix’sinde zafer Maverick Vinales’in!
Diğer Sporlar

Hollanda Grand Prix’sinde zafer Maverick Vinales’in!

MotoGP'de sezonun 8. ayağı Hollanda Grand Prix'sini Monster Energy Yamaha takımının İspanyol pilotu Maverick Vinales kazandı.

30 Haziran 2019 18:04

MotoGP’de sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix’sini, Monster Energy Yamaha takımından İspanyol pilot Maverick Vinales birinci sırada tamamladı. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun sekizinci ayağı, Hollanda’nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı. Yarışı İspanyol pilot Maverick Vinales, 40.55.415’lik zamanlamasıyla birinci sırada tamamladı.

Vinales’in 4.854 saniye gerisinde Repsol Honda’dan İspanyol Marc Marquez’in ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 9.738 saniye arkasında yer alan Petronas Yamaha sürücüsü Fransız Fabio Quartararo ise üçüncülüğü elde etti. Sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix’si, 7 Temmuz’da koşulacak. 29 Haziran 2019 Kimi Raikkonen`den Lewis Hamilton`a orta parmak! Hamilton grid cezası aldı... | Formula 1 Formula 1 Avusturya Grand Prix`sinde sıralama turlarına Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen diyaloğu damga vurdu! Hızlı turunu atmakta olan Raikkonen`i engelleyen Hamilton`a Fin pilot çok sinirlendi ve orta parmağını gösterdi. Hamilton, Raikkonen`i engellediği için 3 sıra ceza aldı. Pole pozisyonunun sahibi ise Ferrari`den Charles Leclerc oldu. İlgili Haberi Oku

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 160 Puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 116

3. Danilo Petrucci (İtalya): 108

4. Alex Rins (İspanya): 101

5. Valentino Rossi (İtalya): 72

Son güncelleme 18:04 | 30 Haziran 2019
Maverick Vinales Monster Energy Yamaha motogp
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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