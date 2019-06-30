Hollanda Grand Prix’sinde zafer Maverick Vinales’in!

MotoGP’de sezonun 8. yarışı Hollanda Grand Prix’sini, Monster Energy Yamaha takımından İspanyol pilot Maverick Vinales birinci sırada tamamladı. Motosiklet yarışlarının en önemli organizasyonu MotoGP’de sezonun sekizinci ayağı, Hollanda’nın Assen kenti ile aynı adı taşıyan 4,5 kilometrelik pistte 26 tur üzerinden yapıldı. Yarışı İspanyol pilot Maverick Vinales, 40.55.415’lik zamanlamasıyla birinci sırada tamamladı.

Vinales’in 4.854 saniye gerisinde Repsol Honda’dan İspanyol Marc Marquez’in ikinci sırayı aldığı yarışta, liderin 9.738 saniye arkasında yer alan Petronas Yamaha sürücüsü Fransız Fabio Quartararo ise üçüncülüğü elde etti. Sezonun 9. yarışı Almanya Grand Prix’si, 7 Temmuz’da koşulacak. Kimi Raikkonen`den Lewis Hamilton`a orta parmak! Hamilton grid cezası aldı... | Formula 1 Formula 1 Avusturya Grand Prix`sinde sıralama turlarına Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen diyaloğu damga vurdu! Hızlı turunu atmakta olan Raikkonen`i engelleyen Hamilton`a Fin pilot çok sinirlendi ve orta parmağını gösterdi. Hamilton, Raikkonen`i engellediği için 3 sıra ceza aldı. Pole pozisyonunun sahibi ise Ferrari`den Charles Leclerc oldu. İlgili Haberi Oku

Pilotlar klasmanı

1. Marc Marquez (İspanya): 160 Puan

2. Andrea Dovizioso (İtalya): 116

3. Danilo Petrucci (İtalya): 108

4. Alex Rins (İspanya): 101

5. Valentino Rossi (İtalya): 72