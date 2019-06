Gazi Koşusu Atatürk için 93. kez… Dev ikramiye!

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına 1927'den beri kesintisiz düzenlenen Gazi Koşusu'nun 93'üncüsü, bugün İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda saat 17.15'te gerçekleştirilecek. Tay koşabilmenin bile şeref sayıldığı, her at sahibinin rüyasını süsleyen büyük koşuya 19'u erkek, 2'si dişi olmak üzere 21 tay katılacak. Türk yarışçılığının derbisi 2400 metrelik çim pistte yapılacak.

Birinci olan tayın sahibine 1 milyon 650 bin TL ödül verilecek. İkinci olan at 660 bin TL, üçüncü olan at 330 bin TL, dördüncü olan at ise 165 bin TL kazandıracak. Kazanan safkanın sahibi, yetiştiricisiyle 2 milyon 847 bin TL alacak. İkramiyeler dışında yetiştiricilik ve at sahibi primleri, kaydiye ücretleri dahil edildiğinde derbide dağıtılacak miktar 4 milyon TL'yi bulacak.

Karşıyaka`da Atatürk gururu Ebedi önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Karşıyaka'yı ziyaret ettiği ve KSK armasını ay-yıldız ile onurlandırdığı tarihin 93. yıl dönümü büyük coşkuyla kutlandı. Karşıyaka Spor Kulübü, bizzat Atatürk tarafından armasında ay-yıldız taşıma şerefi verilen tek kulüp olma özelliğini taşıyor. İlgili Haberi Oku

5 KADIN 16 ERKEK AT SAHİBİ

Gazi Koşusu'nda 5 kadın at sahibinin tayı koşacak. Deniz Kurtel, ‘Fearless Action'; Emine Kaya, ‘Haskaya'; Keziban Gündüzeli, ‘Angel Of Death'; Melis Kurtel Emin, ‘Ghost Pahsa' ve ‘The Last Romance'; Müzeyyen Karabulut da ‘Arts Man' adlı atlarıyla birincilik arayacak.

Özel günde Veliefendi Hipodromu çeşitli aktivitelere de ev sahipliği yapacak. Pony Club, pandomim ekibi gösterisi, Zeynep Kalınkaya'nın sergileyeceği keman dinletisi ile zeybek gösterisinin yanı sıra farklı etkinlikler, yarışseverleri ve ailelerini bekliyor.

GAZİ KOŞUSU REKORLARI

– Jokey Ahmet Çelik, üst üste kazanma rekorunu 5 yıla çıkarmayı hedefliyor.

– Bugün at binen jokeyler arasında kupayı en çok kazanan isim 7 kezle Halis Karataş.

– Bu koşuyu en çok kazanan jokey, 1999'da 64 yaşındayken jübile yapan, toplam 9 birinciliği bulunan Mümin Çılgın.

– Bold Pilot isimli safkanın 1996'da birinci olurken yaptığı 2.26,22'lik derece, bugüne kadar kırılamadı.

– Bu koşuyu 13 kez kazanan Eliyeşil ekürisi, kırılmasına imkânsız gözüyle bakılan rekoru elinde bulunduruyor.