Fernando Muslera penaltılarda üzüldü, Peru Uruguay’ı devirdi!

Copa America’da Uruguay'ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı. Brezilya’da düzenlenen 46. Copa America’nın son çeyrek final mücadelesinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Mısır asıllı Britanyalı model Merhan Keller`dan Mohamed Salah isyanı: `Onun yüzünden ülkeye dönemiyorum!` Mısırlı futbolcu Amr Warda`nın uygunsuz mesajlar gönderdiği model Merhan Keller, İngiliz basınına açıklamalarda bulundu. Mohamed Salah`ın Warda`ya destek mesajı paylaşmasının ardından Keller, nefret mesajları ve tehditler aldığını söylerken ailesinin yanına Mısır`a gidemediğini belirtti. İlgili Haberi Oku

Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez'in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı. Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı’nın kalesini korudu. Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

Arjantin ise ev sahibi Brezilya ile final için mücadele edecek.