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Fernando Muslera penaltılarda üzüldü, Peru Uruguay’ı devirdi!
Milli Takımlar

Fernando Muslera penaltılarda üzüldü, Peru Uruguay’ı devirdi!

Brezilya'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Copa America'da son çeyrek final mücadelesinde normal süresi golsüz sona eren maçta Fernando Muslera'nın da forma giydiği Uruguay’ı penaltı atışlarıyla 5-4 eleyen Peru yarı finale yükseldi.

30 Haziran 2019 00:46

Copa America’da Uruguay'ı penaltı atışlarıyla 5-4 yenen Peru yarı finale çıktı. Brezilya’da düzenlenen 46. Copa America’nın son çeyrek final mücadelesinde Uruguay ile Peru, Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı’nda karşı karşıya geldi.

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Mücadelenin normal süresi golsüz sona erince yarı finalisti belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Luis Suarez'in kaçırdığı atışlarda rakibine 5-4 üstünlük sağlayan Peru adını yarı finale yazdırdı. Galatasaraylı Fernando Muslera, Peru karşısında Uruguay Milli Takımı’nın kalesini korudu. Peru, yarı finalde Şili ile karşılaşacak.

Arjantin ise ev sahibi Brezilya ile final için mücadele edecek.

Son güncelleme 00:46 | 30 Haziran 2019
Copa America fernando muslera Peru uruguay
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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