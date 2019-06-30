Fenerbahçe’nin kamp programı belli oldu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına başlayacağı tarihi resmi sitesinden açıkladı. Yapılan açıklamada Fenerbahçe takımının 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını yapacağı belirtildi.

İşte Fenerbahçe’nin resmi sitesinden yaptığı açıklama:

“Fenerbahçe Futbol A Takımımız, 2019 – 2020 sezonu hazırlıklarına başlıyor. Takımımız, 1 Temmuz Pazartesi günü Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri’nde bir araya gelecek ve ilk antrenmanını yapacak.

Çalışmalarını 2 gün boyunca İstanbul’da sürdürecek olan Fenerbahçe, 3 Temmuz Çarşamba günü kamp için Fenerbahçe Serkan Acar Resort&Sports Topuk Yaylası Tesisleri’ne gidecek. 13 Temmuz’a kadar Düzce'de kamp yapacak olan Takımımız, kampın son günü Boluspor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Hazırlıklarına Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri’nde devam edecek olan Fenerbahçe, 18 Temmuz Çarşamba günü Ümraniyespor ile bir hazırlık maçı oynayacak.

Ardından 21-25 Temmuz tarihleri arasında Avusturya kampına gidecek olan Fenerbahçe, 22 Temmuz Pazartesi günü Wolfsburg, 25 Temmuz Perşembe günü de Hertha Berlin takımı ile hazırlık maçları yapacak.

29-31 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenecek Audi Cup'ta mücadele edecek olan Fenerbahçe, 30 Temmuz Salı günü Bayern Münih ile karşılaşacak. Turnuvanın final ve üçüncülük/dördüncülük maçı 31 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Fenerbahçemiz bu turnuvanın ardından İstanbul'a dönecek ve hazırlıklarını Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri’nde sürdürecek.

Fenerbahçe, 7 Ağustos Çarşamba günü İtalya’nın Cagliari takımı ile Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hazırlık maçı yapacak. Takımımızın son hazırlık maçı ise 11 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. Bu maçla ilgili detaylar kesinleştikten sonra açıklanacak.

Kamp programında oluşabilecek değişiklikler kamuoyu ve basın mensupları ile resmi kanallarımız aracılığıyla paylaşılacaktır.”