Fenerbahçe’nin beyni Kruse

Max Kruse ile transfer döneminin ilk flaş hamlesini yapan Fenerbahçe, yeni sezonda farklı bir kimlikte oynayacak. Ersun Yanal, Alman yıldızı hücumun beyni yapacak.

Çok istediği Kruse için “Şampiyonluğun mimarı olacak” ifadelerini kullanan teknik patron Ersun Yanal, oyun sistemini de belirledi. Kurt hocanın aklında iki rol var.

Kruse, 4-4-2 sisteminde ‘sahte dokuz numara' görevi yapıp ikinci hücumcu olacak. Alman futbolcu, 4-2-3-1 dizilişinde ise forvet arkasında serbest oyuncu olarak kullanılacak.

Fenerbahçe`de 16 yıl sonra bir ilk! Hücum oyuncusu Max Kruse ile anlaşmaya varan sarı-lacivertliler, 16 yıl sonra Alman bir futbolcu transfer etti. Fenerbahçe`de forma giyen son Alman futbolcu 2003 yılında kaleci Robert Enke olmuştu. İlgili Haberi Oku

WERDER BREMEN ÖRNEK OLDU

Ersun Yanal, Max Kruse'nin verimliliğini arttırmak için Werder Bremen'dekine benzer bir orta saha oluşturmak istiyor. Werder Bremen, Bundesliga'nın maç başına en çok koşan beş oyuncusundan üçüne sahipti: Eggestein (12 km), Augustinsson (11.8 km), Klaassen (11.5)… Yanal, sezon başı kampıyla birlikte takımını benzer bir tempoya çıkarmak amacında…

Kruse; şut ve asist yetenekleriyle süratli kanat oyuncularını pozisyona sokacak. Ayrıca kanatlardan getirilen topları da bitiriciliğiyle gole dönüştürecek.