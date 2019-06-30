Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Nicolo Melli, NBA ekibine transfer oldu!

Fenerbahçe Beko’nun 28 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Melli’nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

ESPN kaynaklarına göre; 2017’den beri Fenerbahçe Beko forması giyen uzun forvet/pivot oyuncusu, Pelicans ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Melli, geçen sezon Euroleague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko’nun finallerdeki en skorer oyuncusu olmuştu.

Nicolo Melli'nin kariyer rekoru ise 2018 EuroLeague finalinde Real Madrid‘e karşı bulduğu 28 sayı.

Melli ayrıca bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off turundaki TOFAŞ serisinin ilk maçında attığı 27 sayı ile Türkiye’de en fazla sayı attığı karşılaşmayı oynamıştı.