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Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Nicolo Melli, NBA ekibine transfer oldu!
NBA

Fenerbahçe Beko’nun yıldızı Nicolo Melli, NBA ekibine transfer oldu!

Fenerbahçe Beko'nun yıldız basketbolcusu Nicolo Melli'nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile 2 yıllık anlaşmaya vardığı iddia edildi.

SKOR DIŞ HABER 30 Haziran 2019 19:43

Fenerbahçe Beko’nun 28 yaşındaki İtalyan oyuncusu Nicolo Melli’nin NBA takımlarından New Orleans Pelicans ile anlaşmaya vardığı duyuruldu.

ESPN kaynaklarına göre; 2017’den beri Fenerbahçe Beko forması giyen uzun forvet/pivot oyuncusu, Pelicans ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Melli, geçen sezon Euroleague’de mücadele eden Fenerbahçe Beko’nun finallerdeki en skorer oyuncusu olmuştu.

Nicolo Melli'nin kariyer rekoru ise 2018 EuroLeague finalinde Real Madrid‘e karşı bulduğu 28 sayı.

Melli ayrıca bu sezon Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off turundaki TOFAŞ serisinin ilk maçında attığı 27 sayı ile Türkiye’de en fazla sayı attığı karşılaşmayı oynamıştı.

Son güncelleme 19:47 | 30 Haziran 2019
Fenerbahçe Beko New orleans pelicans Nicolo Melli
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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