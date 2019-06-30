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Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş vefat etti
Diğer Sporlar

Eski atlet ve doktor Arman Çağdaş vefat etti

Sırıkla atlamada eski Türkiye rekortmeni, estetik cerrah Prof. Dr. Arman Çağdaş hayatını kaybetti.

30 Haziran 2019 22:56

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamada, Türk atletizminin 1960’lı yıllardaki rekortmen sırıkçısı ve milli atlet Arman Çağdaş’ın 81 yaşında İzmir’de vefat ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Çağdaş’ın 1966-1968 yıllarında sırıkla atlamada 3 kez Türkiye şampiyonluğu kazandığı, 23 Nisan 1966’da Ankara’da düzenlenen şampiyonada ise 4,12 metrelik derecesiyle Türkiye rekorunu yenilediği belirtildi.

Başarılı atletizm kariyeri dolayısıyla “uçan profesör” olarak da anılan Çağdaş’ın, estetik cerrahinin dünyadaki sayılı isimlerinden biri olarak ün yaptığının aktarıldığı açıklamada, federasyon olarak Çağdaş’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilendi.

Arman Çağdaş’ın naaşı, yarın Alsancak Hocazade Camisi’nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Işıklar Mezarlığı’na defnedilecek.

Son güncelleme 22:56 | 30 Haziran 2019
Arman Çağdaş
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