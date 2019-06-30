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Ekrem İmamoğlu 19 yıl sonra…
Diğer Sporlar

Ekrem İmamoğlu 19 yıl sonra…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 yıl sonra Gazi Koşusu'nda bir ilke imza atacak.

30 Haziran 2019 11:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını ikinci kez alıp görevine resmen başlayan Ekrem İmamoğlu, bugün Veliefendi Hipodromu'na gidecek.

Ekrem İmamoğlu'ndan önce kupayı bizzat vermek üzere Hipodroma gelen son isim Ali Müfit Gürtuna olmuştu. Ali Müfit Gürtuna, 2000 yılında koşulan yarışı kazanan Talaria isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını kendi elleriyle vermişti.

30 Haziran 2019 Gazi Koşusu Atatürk için 93. kez... Dev ikramiye! Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına ilk kez 1927'de düzenlenen, Türk yarışçılığının temel taşı Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün gerçekleştirilecek. Koşuda dev ikramiye dağıtılacak. İlgili Haberi Oku

Sonrasında 13 yıl görev yapan Kadir Topbaş bir kez bile kendisi hipodroma gelmezken, son başkan Mevlut Uysal da Veliefendi'ye hiç uğramamıştı.

Son güncelleme 11:04 | 30 Haziran 2019
ekrem imamoğlu Gazi Koşusu
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1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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