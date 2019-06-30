Ekrem İmamoğlu 19 yıl sonra…

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasını ikinci kez alıp görevine resmen başlayan Ekrem İmamoğlu, bugün Veliefendi Hipodromu'na gidecek.

Ekrem İmamoğlu'ndan önce kupayı bizzat vermek üzere Hipodroma gelen son isim Ali Müfit Gürtuna olmuştu. Ali Müfit Gürtuna, 2000 yılında koşulan yarışı kazanan Talaria isimli safkanın sahibi merhum Özdemir Atman'a kupasını kendi elleriyle vermişti.

Gazi Koşusu Atatürk için 93. kez... Dev ikramiye! Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk adına ilk kez 1927'de düzenlenen, Türk yarışçılığının temel taşı Gazi Koşusu, İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda bugün gerçekleştirilecek. Koşuda dev ikramiye dağıtılacak. İlgili Haberi Oku

Sonrasında 13 yıl görev yapan Kadir Topbaş bir kez bile kendisi hipodroma gelmezken, son başkan Mevlut Uysal da Veliefendi'ye hiç uğramamıştı.