Efsane başkan Ali İpek törenle uğurlandı… Oğlu Tuna İpek’ten duygulandıran konuşma

Önceki gün akciğer kanseri hastalığı nedeniyle tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybeden Denizlispor eski başkanlarından 64 yaşındaki Ali İpek’in naaşı Denizlispor Haluk Ulusoy Tesisleri’ne getirildi. Törene, CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanvekili AK Partili Ali Değirmenci, Denizlispor Başkanı Ali Çetin, eski kulüp başkanlarından Selami Urhan, Mustafa Baysal, yeşil-siyahlı camianın eski teknik direktörlerinden Mesut Bakkal, Yusuf Şimşek ile daha önceki dönemlerde kulüpte görev yapmış yöneticiler ve çok sayıda taraftar katıldı.

OĞLU TUNA’DAN DUYGUSAL KONUŞMA

Törende, yeşil-siyahlı ekipte 1990-1992, 2005-2010 yılları arasında iki dönem başkanlık yapan İpek’in tabutu, Denizlispor forması giyen altyapı futbolcularının omuzlarında tören alanına getirildi, daha sonra ise tabuta Denizlispor bayrağı ve İpek’in isminin yazılı olduğu forma konuldu. Törende, İpek’in eşi Ümran İpek, oğlu Tuna İpek ile kızı Mine Polat taziyeleri kabul etti. Bazı taraftarların ise gözyaşı döktüğü görüldü. Törende babasının özgeçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan oğlu Tuna İpek, “Defterlere, kitaplara sığmayan bir adamdı. Allah gani gani rahmet eylesin. Onu ait olduğu yere getirdiğimiz için gururluyum. Bu organizasyonu düzenleyen herkese teşekkür ederim” dedi.

ÇETİN: BİZİ ÇOK ERKEN BIRAKTI

Denizlispor Başkanı Ali Çetin, kulübün efsane bir başkanını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi. Türk futboluna başsağlığı dileyen Çetin, “Camia olarak, Ali İpek’i kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Onun futbol adına verdiği hizmetleri tüm Türkiye biliyor. Bundan 2 ay önce kendisiyle görüştüm. Bana, ‘Bu sezon şampiyon olacaksınız’ dedi. Daha Süper Lig’de çok maç izleyecektik ama o bizi erken bıraktı. Bu acının tarifi yok, Türk futboluna başsağlığı diliyorum. Başımız sağ olsun” diye konuşurken, teknik direktör Mesut Bakkal, Ali İpek’in kendisi için ayrı bir yeri olduğunu belirterek, “Ali İpek benim nikah şahidimdi. Kendisiyle bu takımda çalışma fırsatı buldum. Kayıtsız şartsız herkese iyilik yapmaya çalışan birisiydi. Bu kadar çok seveninin olması, onun bıraktığı bir izdir. Çok genç yaşta kaybettik. Onunla birlikte çok güzel günler yaşadık. Allah mekanının cennet eylesin” şeklinde konuştu.

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ŞİMŞEK: ÖZ BABAM GİBİYDİ

Yeşil-siyahlı ekipte futbolcu ve teknik adam olarak görev yapan Yusuf Şimşek ise “Takımımızın başı sağ olsun. Ben ona ‘baba’ derdim. Çok yardımsever bir insandı. En büyük yardımı da Denizlispor’a yapmıştır. Töreni yaptığımız tesisi kente kazandırmış ve sayısız futbolcunun yetişmesine olanak sağlamıştır. Allah sevenlerine sabır versin. Benim bir tane öz babam var. Ali İpek’te öz babam gibiydi” diye konuştu.

Törenin ardından İpek’in cenazesi helallik alınması için evine götürüldü.