Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar yakalamak isteyen Galatasaray, Ever Banega'ya yoğunlaştı. Sevilla ile pazarlıkları sürdüren ve Fernando'yu takasta öneren sarı-kırmızılı yöneticiler, Arjantinli futbolcuyu ise dolgun ücretle ikna etti. Banega'ya ‘maksimum tarife' sunuldu.

Fernando Muslera penaltılarda üzüldü, Peru Uruguay`ı devirdi! Brezilya`nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Copa America`da son çeyrek final mücadelesinde normal süresi golsüz sona eren maçta Fernando Muslera`nın da forma giydiği Uruguay'ı penaltı atışlarıyla 5-4 eleyen Peru yarı finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

‘Tangocu'ya, Feghouli gibi 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret verilecek. Bu rakam, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu aşacak.

Galatasaray, Ever Banega'dan ‘Evet' yanıtı beklerken Fernando'nun da takasa girecek Sevilla ile anlaşmasını umuyor. Prosedürlerin ardından bu transferin hafta içinde duyurulması planlanıyor.