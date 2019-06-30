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Banega’ya maksimum tarife!
Galatasaray

Banega’ya maksimum tarife!

Galatasaray, Arjantinli orta saha oyuncusu Ever Banega'yı cömert maaş teklifi ile ikna etti. Galatasaray, Ever Banega’yı takımın en çok kazanan ismi yapacak.

30 Haziran 2019 10:09

Süper Lig'de 23. şampiyonluğunu kazanıp Şampiyonlar Ligi'nde önemli başarılar yakalamak isteyen Galatasaray, Ever Banega'ya yoğunlaştı. Sevilla ile pazarlıkları sürdüren ve Fernando'yu takasta öneren sarı-kırmızılı yöneticiler, Arjantinli futbolcuyu ise dolgun ücretle ikna etti. Banega'ya ‘maksimum tarife' sunuldu.

30 Haziran 2019 Fernando Muslera penaltılarda üzüldü, Peru Uruguay`ı devirdi! Brezilya`nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Copa America`da son çeyrek final mücadelesinde normal süresi golsüz sona eren maçta Fernando Muslera`nın da forma giydiği Uruguay'ı penaltı atışlarıyla 5-4 eleyen Peru yarı finale yükseldi. İlgili Haberi Oku

‘Tangocu'ya, Feghouli gibi 3 milyon 850 bin Euro garanti ücret verilecek. Bu rakam, bonuslarla birlikte 4 milyon Euro'yu aşacak.

Galatasaray, Ever Banega'dan ‘Evet' yanıtı beklerken Fernando'nun da takasa girecek Sevilla ile anlaşmasını umuyor. Prosedürlerin ardından bu transferin hafta içinde duyurulması planlanıyor.

Son güncelleme 10:09 | 30 Haziran 2019
Banega galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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