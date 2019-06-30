Avusturya’da nefes kesen yarış! Zafer Red Bull’dan Max Verstappen’in! | Formula 1

Formula 1’de sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde kazanan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen oldu. Bu sezon ilk kez Mercedes pilotları dışında bir isim yarış kazanmayı başarırken, geçen sezonun 19. yarışında Meksika Grand Prix’sinde gülen Verstappen, Mercedes’i yenen son pilottu.

Red Bull evinde üst üste ikinci kez yine Verstappen ile kazandı. Bu sezon Red Bull’a motor sağlayan Japon üretici Honda ise 2006’dan bu yana ilk kez zirvede yer aldı. Honda motorlu bir aracın kazandığı son yarış, Honda takımıyla Britanyalı Jenson Button’ın damalı bayrağı önde gördüğü 2006 Macaristan Grand Prix’siydi. Nefes kesen mücadele incelendi, Leclerc’in morali çok bozuldu!

Yarışa ‘pole’ pozisyonunda başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc, ikinci olurken yarışın son bölümünde Verstappen’in Leclerc’i geçtiği mücadele heyecanı doruğa çıkardı. İki 21 yaşındaki pilot ilk iki sırayı aldı ve Formula 1’de bir yarışı ilk iki sırada bitiren en genç ikili oldular. Yarış hakemleri Verstappen’in Leclerc’e hafif bir temasta bulunduğu mücadeleyi incelemeye aldı. Daha sonra geçişin temiz olduğuna karar verilirken podyumda Leclerc’in moralinin oldukça bozuk olduğu görüldü.

Üç sıra grid cezası nedeniyle yarışa 5. sırada başlayan Lewis Hamilton ise başladığı gibi yarışı Ferrari pilotu Sebastian Vettel’in önünde 5. bitirdi. Hamilton, 21 yarışlık sezonun 9. mücadelesinin sonunda en yakın takipçisi takım arkadaşı Valtteri Bottas’ın 31 puan önünde 197 puanla lider.

PİLOTLAR KLASMANI

1 Lewis Hamilton (Mercedes) 197

2 Valtteri Bottas (Mercedes) 166

3 Max Verstappen (Red Bull) 126

4 Sebastian Vettel (Ferrari) 123

5 Charles Leclerc (Ferrari) 105

Kimi Raikkonen`den Lewis Hamilton`a orta parmak! Hamilton grid cezası aldı... | Formula 1 Formula 1 Avusturya Grand Prix`sinde sıralama turlarına Lewis Hamilton, Kimi Raikkonen diyaloğu damga vurdu! Hızlı turunu atmakta olan Raikkonen`i engelleyen Hamilton`a Fin pilot çok sinirlendi ve orta parmağını gösterdi. Hamilton, Raikkonen`i engellediği için 3 sıra ceza aldı. Pole pozisyonunun sahibi ise Ferrari`den Charles Leclerc oldu. İlgili Haberi Oku

MARKALAR KLASMANI

1 Mercedes 363

2 Ferrari 228

3 Red Bull Racing-Honda 169

4 McLaren-Renault 52

5 Renault 32