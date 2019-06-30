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Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’e NBA’den üç talip var!
NBA

Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’e NBA’den üç talip var!

Anadolu Efes'in yıldızı Shane Larkin, NBA takımlarının radarında. NBA yazarı Alex Kennedy'nin haberine göre Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder ve Orlando Magic 26 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

30 Haziran 2019 21:42

THY Euroleague’i ikinci, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni ise şampiyon noktalayan Anadolu Efes’in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin’e NBA’den üç talip olduğu yazıldı. Alex Kennedy’nin haberine göre Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder ve Orlando Magic, 26 yaşındaki guardla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

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Bu sezon ligde MVP seçilen ve THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko’ya kaydettiği 30 sayıyla Final Four sayı rekorunu kırmayı başaran Shane Larkin, daha önce kariyerinde Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formaları giymişti.

Alex Kennedy, Larkin’in de yeniden NBA’de oynamak istediğini ifade etti. Larkin 2013 Draft’inde 1. turda 18. sırada Atlanta Hawks tarafından seçilmişti.

Son güncelleme 21:44 | 30 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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