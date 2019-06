Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin’e NBA’den üç talip var!

THY Euroleague’i ikinci, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’ni ise şampiyon noktalayan Anadolu Efes’in yıldız oyun kurucusu Shane Larkin’e NBA’den üç talip olduğu yazıldı. Alex Kennedy’nin haberine göre Detroit Pistons, Oklahoma City Thunder ve Orlando Magic, 26 yaşındaki guardla ilgilenen takımlar arasında yer alıyor.

Bu sezon ligde MVP seçilen ve THY Euroleague Final Four yarı finalinde Fenerbahçe Beko’ya kaydettiği 30 sayıyla Final Four sayı rekorunu kırmayı başaran Shane Larkin, daha önce kariyerinde Dallas Mavericks, New York Knicks, Brooklyn Nets ve Boston Celtics formaları giymişti.

Alex Kennedy, Larkin’in de yeniden NBA’de oynamak istediğini ifade etti. Larkin 2013 Draft’inde 1. turda 18. sırada Atlanta Hawks tarafından seçilmişti.