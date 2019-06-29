Son dakika transfer haberleri: Fenerbahçe’den Garry Rodrigues harekatı! İşte Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe transfer gündemi…

Transferde bombaları ardı ardına patlatan takımlar yeni isimler üzerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Beşiktaş İspanyol sol kanat oyuncusu Jony'nin transferini masaya yatırdı. Sevilla , 7 milyon euroluk bonservis ücretini çok bulan Galatasaray ile anlaşmak istiyor. Fenerbahçe’den transferde sürpriz Garry Rodrigues hamlesi geldi. 27 Haziran transfer haberleri…

FENERBAHÇE’DEN GARRY RODRİGUES ATAĞI

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktör Ersun Yanal’ın olumlu rapor verdiği Garry Rodrigues için harekete geçti. Hem Rodrigues hem de kulübü Al İttihad ile temasa geçildi.

Kulübünü ikna eden ve oyuncuyla görüşmelere başlayan Fenerbahçe, anlaşma sağlanması halinde Rodrigues’i kiralık olarak kadrosuna katacak.

Garry Rodrigues geçtiğimiz sezonun devre arasında 10 milyon 250 bin dolar karşılığında Galatasaray’dan Al İttihad’a transfer olmuştu.

GALATASARAY’IN BANEGA ISRARI SÜRÜYOR

Galatasaray orta sahayı daha da güçlendirmek için Banega transferini bitirmeye odaklanırken dün ilginç gelişmeler yaşandı. Banega'nın yerine Eibar'dan Jordan'ı transfer eden Sevilla Kulübü, 7 milyon euroluk bonservis bedelini çok bulan Galatasaray'a şaşırtıcı bir teklifte bulundu.

İspanyollar “Bize Fernando+3.5 milyon euro verin. Banega'yı size satalım” dediler. Bu alternatifi düşünmeye başlayan Sarı-Kırmızılılar, 30 yaşındaki Arjantinli orta saha oyuncusunun istediği 4 milyon euroluk ücreti 3 milyon civarına çekmeye çalışıyor.

BEŞİKTAŞ’TA SOL BEKE YENİ ADAY

Abdullah Avcı, Beşiktaş’ta dokunuşlarına başladı. Ricardo Quaresma’nın belirsizliği ve Jeremain Lens’in performansının yeterli bulunmaması üzerine bu bölgeye transfer yapmak isteyen siyah beyazlılarda gündeme İspanyol sol kanat Jony geldi.

Geçtiğimiz sezon Deportivo Aleves'te 36 maçta forma giyip 5 gol ve 10 asistle oynayan Jony'nin bonservisi ise Malaga'da bulunuyor.

Meksikalı menajer Ordiales'in yönetime, Jony'yi 2-3 milyon euro gibi bir bedelle Beşiktaş'a getirebileceğini ilettiği öğrenildi.