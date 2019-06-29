Sneijder gözaltına alındı

Bir dönem Galatasaray forması da giymiş olan Hollandalı yıldız futbolcu Wesley Sneijder, ülkesinde karakolluk oldu. Geçtiğimiz hafta pazar günü eğlencenin dozunu kaçıran Wesley Sneijder, başkasının aracına zarar verdiği için polis tarafından gözaltına alındı.

Özel televizyon SBS 6’da yayınlanan görüntülerde Wesley Sneijder’in bir başkasının arabasının üzerine çıkarak tavanına oturduğu gözleniyor. Wesley Sneijder’in daha sonra arabanın ön camını tekmelediği ve kaputunda zıpladığı görünüyor. Görüntülerde otomobilin yanına gelen bir kadının Wesley Sneijder’e “İçeri gel” diyerek, yıldız futbolcuyu arabanın üzerinden indirmeye çalıştığı yer alıyor.

Çiftin öpüşerek içeri girdiği ve bu sırada olay yerine polisin gediği de görüntülere yansıyor.

GECEYİ GÖZALTINDA GEÇİRDİ

Partideki aşırı gürültü nedeniyle komşuların şikayeti üzerine birkaç kez eve gelen polisin, otomobile zarar vermesinin ardından Wesley Sneijder’i gözaltına aldığı belirtildi.

Geceyi karakolda geçiren Hollandalı futbolcunun, meydana gelen zararı karşılama konusunda otomobil sahibi ile anlaşmasının ardından serbest bırakıldığı aktarıldı.

GALATASARAY’DA 4.5 YIL OYNADI

Dünyanın en iyi orta saha oyuncularından biri olarak gösterilen Wesley Sneijder, Ajax, Real Madrid ve Inter gibi takımlarda oynadıktan sonra 2013 yılında Galatasaray’a transfer oldu. Galatasaray’da 4.5 yıl forma giyen Wesley Sneijder, kariyerine Arap yarımadasında sürdürmeye karar verdi.

Wesley Sneijder, halen Katar ekibi Al Gharafa’da forma giyiyor.