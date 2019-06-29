Mısır asıllı Britanyalı model Merhan Keller’dan Mohamed Salah isyanı: ‘Onun yüzünden ülkeye dönemiyorum!’

Mısır’ın ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası’nda ev sahibi takım saha içindeki oyundan ziyade saha dışı skandallarla gündeme geliyor. Son olarak PAOK forması giyen Amr Warda’nın Mısır asıllı Britanyalı model Merhan Keller’a uygunsuz mesajlar gönderdiği ortaya çıkmış ve 25 yaşındaki oyuncu kadrodan çıkarılmıştı.

Olay üzerine Mohamed Salah’ın takım arkadaşına destek vermesi, yeni bir vukuata sebep verdi. Salah, Twitter’dan “Kadınlara sonsuz saygı ile davranılmalı. ‘Hayır’, ‘hayır’ demektir. Bu tarz şeyler kutsaldır ve kutsal kalmalıdır. Aynı zamanda birçok hata yapan insan olumlu yönde değişebilir ve hata yapanlar direkt olarak giyotine gönderilmemelidir. Bu en kolay yol olurdu. İkinci şanslara inanmalıyız. Yol göstermeli ve eğitmeliyiz. Sırt çevirmek cevap çözüm değildir” yazmıştı. Salah’ın başı çektiği destek mesajları sonrası Warda kadroya yeniden dahil edildi.

Mısırlı futbolcu Amr Warda cinsel içerikli mesajlar nedeniyle kadro dışı bırakıldı Mısırlı Amr Warda sosyal medya üzerinden İspanyol bir modele cinsel içerikli mesajlar attığı gerekçesiyle Mısır'ın Afrika Uluslar Kupası kadrosundan çıkarıldı. İlgili Haberi Oku

Warda’nın uygunsuz mesajlarına maruz kalan Keller ise bu ılımlı ve yapıcı gözüken yaklaşımın kendisi için vahim sonuçlar doğurduğunu öne sürdü. Genç model, başarılarıyla ve yarattığı etkilerle Mısır’da ‘dokunulmaz’ bir seviyeye çıkan Salah’ın bu mesajı sonrası çokça tehdit ve nefret söylemi içeren mesajları aldığını ve Mısır’a gidemediğini ifade etti.

‘O bir tanrı ve asla hata yapamaz!’

Keller’ın İngiliz basınında yer alan ifadeleri şu şekilde: “Bu insan Mısır’da ilah! Gerçekten öyle. Ona bir futbolcu olarak bakmıyorlar. O bir tanrı ve asla hata yapamaz. Bu durum beni tehlikeye atıyor. Ülkeme, ailemi ziyaret etmeye gidemiyorum. İnsanlar sokakta bana saldıracaklar. İngiliz futbol holiganlarının 100 mislini düşünün. Beni şoke eden Mohamed Salah’ın bu işle bir ilgisi olmadan konuya dahil olması. İnsani yönünü anlıyorum, takım arkadaşının yanında durmak istiyor ve onu destekliyor. Ama benim endişem bunu gizli bir şekilde tutabilirdi. Ona özel olarak gidip, ‘Bir hata yaptın, bir daha yapmaman gerekiyor. Toplumun önünde özür dile ve kendine, kariyerine odaklanarak bunun üstesinden gel’ diyebilirdi. İngiliz basınında yer alan habere göre Mısır konuyla ilgili olarak ikiye bölünmüş durumda. Çokça kadın Salah’ın Warda’nın hareketini desteklememesine rağmen ülke genelinde kadınlara yönelik cinsel istismarın görmezden gelindiğini savunuyor. Aynı zamanda Salah’ın paylaşımının da yarattığı etkiyle kadınlar Afrika Uluslar Kupası’nı boykot etmeye davet edildi.

Keller, nefret mesajlarının boyutunu da şöyle aktardı: “O dünyanın en bilinen figürleri arasında. Bu da insanları beni mesajlarıyla taciz etmeye teşvik ediyor. Aldığım nefret mesajlarının ve tehditlerin boyutunu bilemezsiniz. Kendinizi alay konusu olarak internette paylaşımlarda görmek ve asıl konudan kopulması korkunç. Onu sabote etmek istemiyorum. Bunun altını çizmem lazım zira insanlar beni bununla suçluyor.”