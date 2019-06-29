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Menemen Belediyespor’un ilk yabancı oyuncusu Jasmin Trtovac
Transfer Haberleri

Menemen Belediyespor’un ilk yabancı oyuncusu Jasmin Trtovac

Spor Toto 1. Lig'in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor kulüp tarihihin ilk yabancı futbolcusuna imza attırdı. Stoper Jasmin Trtovac ile 1+1 yıllık sözleşme yapıldı.

29 Haziran 2019 14:22

Spor Toto 1. Lig’in yeni ekiplerinden Menemen Belediyespor dış transferde ilk imzasını Jasmin Trtovac’a attırdı. Geçen sezonun ilk yarısında Büyükşehir Belediye Erzurumspor’da oynayan, devre arasında ise Sırp ekibi Novi Pazar’a transfer olan 32 yaşındaki oyuncuyla 1 yılı opsiyonlu 2 senelik sözleşme imzalandı. Sarı-lacivertli formayı sırtına geçiren Trtovac, Menemenspor tarihinin ilk yabancı oyuncusu oldu. Törene katılan Onursal Başkan Tahir Şahin, kaliteli ve tecrübeli bir oyuncuyu takıma kazandırdıklarını söyledi. Şahin, “Takviye çalışmalarımızı tüm hızıyla sürdüreceğiz. 1’inci Lig’de güçlü bir Menemenspor olacak” dedi. Yönetim tartışmalarının bitmediği sarı-lacivertlilerde 25 Mayıs’taki kongrede başkan seçilen Eski Belediye Başkanı Tahir Şahin, hakkındaki mahkeme kararı nedeniyle görevden ayrılmak zorunda kalmıştı.

Son güncelleme 14:22 | 29 Haziran 2019
Jasmin Trtovac Menemen Belediyespor Spor Toto 1. Lig
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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