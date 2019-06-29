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Dünyadan Futbol

Medel ve Isla’nın şampiyonluk yürüyüşü! Şili, Kolombiya’yı eledi

Copa America'da üst üste 2 kez şampiyon olan Şili, Kolombiya'yı penaltılarda geçerek yarı finale yükseldi. Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

29 Haziran 2019 10:05

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika’da (Copa America) normal süresi 0-0 biten mücadelenin ardından penaltılarda Kolombiya’ya 5-4 üstünlük sağlayan Şili, yarı finale çıktı.

Brezilya’da düzenlenen 46. Kupa Amerika’nın çeyrek finalinde Kolombiya ile Şili, Sao Paulo kentindeki Corinthians Stadı’nda karşı karşıya geldi.

İki ekip yakaladıkları gol fırsatlarını değerlendiremedi ve mücadelenin 90 dakikalık süresi 0-0 eşitlikle sona erdi.

Şili’de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı.

Şili, penaltı atışlarında Kolombiya’ya 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Şili’de Arturo Vidal, Eduardo Vargas, Erick Pulgar, Charles Aranguiz ve Alexis Sanchez penaltı atışını değerlendirdi. Kolombiya’da James Rodriguez, Edwin Cardona, Juan Cuadrado ve Yerry Mina ilk 4 penaltıyı gole çevirirken, William Tesillo ise kaçırdı.

Penaltı atışları sonunda tur atlayan Şili, bu akşam TSİ 22.00’de Uruguay ile Peru arasında Salvador kentindeki Itaipava Stadı’nda oynanacak mücadeleyi kazanan tarafla yarı finalde karşılaşacak.

Son güncelleme 10:06 | 29 Haziran 2019
Copa America kolombiya şili
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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