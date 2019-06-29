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İngiltere Premier Lig

Manchester United’dan savunmaya 55 milyon Euro’luk takviye

İngiltere temsilcisi Manchester United, Crystal Palace'ta forma giyen Aaron Wan-Bissaka'yı 55 milyon Euro bonservis bedeli ile transfer etti

29 Haziran 2019 15:22

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Crystal Palace’ta forma giyen İngiliz futbolcu Aaron Wan-Bissaka’yı kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada, Wan-Bissaka’nın bonservisi konusunda Crystal Palace ile anlaşmaya varıldığı ve 21 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Premier Lig’in gelecek vadeden sağ bekleri arasında yer alan Wan-Bissaka için Manchester United, Crystal Palace’a 55 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

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Crystal Palace’ın altyapısından yetişen Aaron Wan-Bissaka, geçen sezon takımıyla 39 maçta görev aldı.

Son güncelleme 15:22 | 29 Haziran 2019
Aaron Wan-Bissaka manchester united
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2 Istanbul Basaksehir
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5 Yeni Malatyaspor
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