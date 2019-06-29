Kırkpınar’da kural değişikliği

Edirne’de bu yıl 658’incisi düzenlenecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde kural değişikliğine gidilerek, 10 dakikalık puanlama sistemi kaldırıldı. Yağlı güreş yönetmenliği değişikliğinin uygulanacağı Kırkpınar’da, yeni kurala göre, çayırda yenişemeyen pehlivanlar için 10 dakikalık yağ ve paça bağlama süreleri kaldırılarak, direkt ‘altın puan’ uygulamasına geçildi. Yeni kurulda, 40 dakika boyunca sırtı yere gelmeyen pehlivanlar arasında ilk puanı alan pehlivan galip gelecek.

Kırkpınar`da İmamoğlu sürprizi 658. Kırkpınar Yağlı Güreşleri öncesinde şehirde heyecan hakim! Tarihi organizasyon öncesinde Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, SÖZCÜ`ye konuştu. Gürkan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu`nu da davet ettiklerini belirtti. İlgili Haberi Oku

Kırkpınar güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Er Meydanı’nda basın toplantısı düzenleyen Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, yönetmelik değişikliğini anlattı. Gürkan, “Daha önce şöyle oluyordu; Pehlivanlar 30 dakika serbest güreşiyorlardı. Yenişemediği takdirde bir 5 dakika su ve yağ molası veriliyordu. Ardından paça bağları bağlanıyor ve 10 dakika puanlama güreşi yapılıyor ve ondan sonra ‘altın puanlama’ya gidiliyordu. Bu yılki uygulamada 40 dakika güreşilecek. Ardından doğrudan hiç ara vermeden hakem, yanında taşıdığı paça bağlarını hemen pehlivanlara bağlayarak, doğrudan ‘altın puan’a geçilecek. Bu da güreşlerin hızını ve kalitesini artıracak. Kıran kırana bir güreş olacağını umut ediyoruz” dedi.