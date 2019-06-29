Kimi Raikkonen’den Lewis Hamilton’a orta parmak! Hamilton grid cezası aldı… | Formula 1

Formula 1’de sezonun 9. yarışı olan Avusturya Grand Prix’sinde sıralama turları gerçekleştirildi. Ferrari’nin 21 yaşındaki Fransız pilotu Charles Leclerc, kariyerinin ikinci ‘pole’ pozisyonunu elde ederken güne Kimi Raikkonen ve Lewis Hamilton arasında yaşanan ilginç diyalog damga vurdu.

Hamilton, ilk seansta pistin 3. virajına gelirken hızlı turunu atmakta olan Alfa Romeo pilotu Raikkonen’i engellediği gerekçesiyle yarış komiserleri tarafından önce not edildi, ardından inceleme altına alındı. Sıralama turlarının sona ermesi ardından yapılan incelemede Hamilton’ın Raikkonen’i engellediğine karar verildi ve Hamilton 3 sıra ceza aldı.

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Hamilton’ın Raikkonen’i engellediği sırada Fin pilot, oldukça sinirlendi ve Hamilton’a orta parmağını gösterdi. Hamilton, Raikkonen’in geldiğini geç fark edince pistin sol tarafındaki kaçış alanına kendisini atmaya çalıştı ancak o esnada Raikkonen’in önüne gelerek engellemekten kurtulamadı.

Leclerc’in önde bitirdiği sıralamaları ikinci sırada tamamlayan Mercedes pilotu Hamilton, bu cezayla birlikte 5. sıraya geriledi. Hamilton’ın cezasıyla birlikte Red Bull’dan Max Verstappen ikinci, Mercedes’ten Valtteri Bottas üçüncü ve McLaren pilotu Lando Norris dördüncü sıraya yükselmiş oldu.