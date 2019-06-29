İzmir’de 6’lı Ganyan’ın üçüncü ayağında jokey Çetin Ok attan düştü! İşte o anlar!

İzmir’de 22. Yarış Günü’nde korkutan bir kaza yaşandı. TJK Şirinyer Hipodromu’nda günün 4. koşusu olan 6’lı Ganyan’ın 3. ayak koşusunda 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları 1400 çim pist yarışında bir araya geldi.

Yarışın son bölümüne girilirken safkan Aşankız, bariyerlere çarptı. Kaza sonrası jokey Çetin Ok’un safkanla birlikte düştüğü görüldü. O anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. TJK’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tayın ve jokeyin sağlık durumu ile ilgili olarak resmi açıklama bekleniyor.