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İzmir’de 6’lı Ganyan’ın üçüncü ayağında jokey Çetin Ok attan düştü! İşte o anlar!

At yarışında korkutan kaza! İzmir'de 6'lı Ganyan'ın 3. ayağında 3 yaşlı safkan İngiliz tayları bir araya gelirken yarışın son bölümünde Aşankız isimli safkan bariyerlere çarptı. Kaza sonrası jokey Çetin Ok safkanın sırtından düşerken korkutan anlar canlı yayında ekranlara yansıdı.

29 Haziran 2019 20:33

İzmir’de 22. Yarış Günü’nde korkutan bir kaza yaşandı. TJK Şirinyer Hipodromu’nda günün 4. koşusu olan 6’lı Ganyan’ın 3. ayak koşusunda 3 yaşlı Safkan İngiliz tayları 1400 çim pist yarışında bir araya geldi.

Yarışın son bölümüne girilirken safkan Aşankız, bariyerlere çarptı. Kaza sonrası jokey Çetin Ok’un safkanla birlikte düştüğü görüldü. O anlar canlı yayında ekranlara yansıdı. TJK’dan konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Tayın ve jokeyin sağlık durumu ile ilgili olarak resmi açıklama bekleniyor.

Son güncelleme 20:50 | 29 Haziran 2019
6'lı Ganyan tjk
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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