SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP'li Tanal: İBB'de daire başkanları ve müdürler İmamoğlu'nun aleyhinde çalışıyor
İsveç, Almanya’yı geri dönüşle geçti! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Milli Takımlar

İsveç, Almanya’yı geri dönüşle geçti! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda Almanya'yı 2-1 yenen İsveç, adını yarı finale yazdırdı. İsveç, İtalya'yı eleyen Hollanda ile eşleşti.

29 Haziran 2019 22:46

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Almanya’yı 2-1 yenen İsveç, yarı finale çıktı. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde Almanya ile İsveç, Rennes kentindeki Roazhon Park Stadı’nda karşılaştı.

29 Haziran 2019 Hollanda, İtalya`yı `altın kafa`larıyla devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda rakibi İtalya`yı 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Almanya İsveç karşılaşmasının galibi Hollanda`nın rakibi olacak. İlgili Haberi Oku

Almanya, maçın 16. dakikasında Lina Magull ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Sofia Jacobsson ile beraberliği yakalayan İsveç, 48. dakikada Stina Blackstenius’un golüyle rakibini 2-1 mağlup etti ve son yarı finalist oldu. İsveç, yarı finalde 3 Temmuz’da Hollanda ile karşılaşacak.

Son güncelleme 22:46 | 29 Haziran 2019
almanya FIFA Kadınlar Dünya Kupası isveç
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR