İsveç, Almanya’yı geri dönüşle geçti! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Almanya’yı 2-1 yenen İsveç, yarı finale çıktı. Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde Almanya ile İsveç, Rennes kentindeki Roazhon Park Stadı’nda karşılaştı.

Hollanda, İtalya`yı `altın kafa`larıyla devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda rakibi İtalya`yı 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Almanya İsveç karşılaşmasının galibi Hollanda`nın rakibi olacak. İlgili Haberi Oku

Almanya, maçın 16. dakikasında Lina Magull ile 1-0 öne geçti. Bu golden 6 dakika sonra Sofia Jacobsson ile beraberliği yakalayan İsveç, 48. dakikada Stina Blackstenius’un golüyle rakibini 2-1 mağlup etti ve son yarı finalist oldu. İsveç, yarı finalde 3 Temmuz’da Hollanda ile karşılaşacak.