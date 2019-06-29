Hollanda, İtalya’yı ‘altın kafa’larıyla devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

Fransa’nın ev sahipliğinde devam eden FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı İtalya Hollanda maçı ile devam etti. Nefes kesen karşılaşmada özellikle ikinci yarıda oyunu domine eden Hollanda, 70’te Miedema ve 80’de Van der Gragt’ın kafa golleriyle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

Fransa 1-2 ABD | 2019 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final FIFA Kadınlar Dünya Kupası`nda ev sahibi Fransa`yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku

İngiltere ve ABD’nin ardından adını yarı finale yazdıran üçüncü takım olan Hollanda, Almanya İsveç çeyrek finalinin galibi ile yarı finalde eşleşecek. Yarı finalde 2 Temmuz’da İngiltere ile ABD karşılaşacak. İkinci yarı final maçı ise 3 Temmuz’da. 6 Temmuz’daki üçüncülük maçının ardından 7 Temmuz’da oynanacak dev finalle kupa sahibini bulacak.