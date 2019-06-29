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Hollanda, İtalya’yı ‘altın kafa’larıyla devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası
Fifa

Hollanda, İtalya’yı ‘altın kafa’larıyla devirdi! | FIFA Kadınlar Dünya Kupası

FIFA Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final maçında Hollanda rakibi İtalya'yı 2-0 mağlup etti ve adını yarı finale yazdırdı. Almanya İsveç karşılaşmasının galibi Hollanda'nın rakibi olacak.

29 Haziran 2019 18:35

Fransa’nın ev sahipliğinde devam eden FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı İtalya Hollanda maçı ile devam etti. Nefes kesen karşılaşmada özellikle ikinci yarıda oyunu domine eden Hollanda, 70’te Miedema ve 80’de Van der Gragt’ın kafa golleriyle sahadan 2-0’lık galibiyetle ayrıldı.

29 Haziran 2019 Fransa 1-2 ABD | 2019 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final FIFA Kadınlar Dünya Kupası`nda ev sahibi Fransa`yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı. İlgili Haberi Oku

İngiltere ve ABD’nin ardından adını yarı finale yazdıran üçüncü takım olan Hollanda, Almanya İsveç çeyrek finalinin galibi ile yarı finalde eşleşecek. Yarı finalde 2 Temmuz’da İngiltere ile ABD karşılaşacak. İkinci yarı final maçı ise 3 Temmuz’da. 6 Temmuz’daki üçüncülük maçının ardından 7 Temmuz’da oynanacak dev finalle kupa sahibini bulacak.

Son güncelleme 18:35 | 29 Haziran 2019
2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası hollanda italya
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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