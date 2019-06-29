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Göztepe’de bir veda kararı daha
Göztepe

Göztepe’de bir veda kararı daha

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Göztepe, Ghilas ve Grillo'dan sonra orta saha oyuncusu Celso Borges'le de vedalaşmaya hazırlanıyor.

29 Haziran 2019 16:39

Elde kalan ve bütçesini zorlayan yabancı futbolcularından golcü Ghilas ve stoper Grillo ile de yola devam etmeyecek Göztepe’nin Borges’e gelen teklifleri değerlendirdiği öğrenildi. Gold Cup’ta Kosta Rika Milli Takımı’nda sergilediği performansla dikkat çeken 31 yaşındaki futbolcuya İspanya, Bulgaristan ve Ukrayna’dan talipler olduğu vurgulandı.

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Teknik direktör Tamer Tuna’nın yeni sezon planları arasında yer almayan Borges’i de yollayıp rahat nefes almak isteyen yönetimin, tartışılan diğer yabancı futbolcu golcü Cameron Jerome’u ise takımda tutacağı ifade edildi. Geçen sezon Deportivo La Coruna’dan bonservis bedeli ödenerek transfer edilen orta saha Borges, 32 karşılaşmada görev yapıp, 1 gol attı. Tamer Tuna’nın göreve gelmesiyle kızağa çekilen Kosta Rikalı ligde son 5 haftada toplam 39 dakika forma giyebildi.

Son güncelleme 16:39 | 29 Haziran 2019
borges göztepe
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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