Gazi Koşusu ne zaman? 93. Gazi Koşusu saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye'nin en köklü yarışlarının başında gelen Gazi Koşusu bu yıl 93. kez koşulacak. Yarışı kazanacak tayın sahibi 2 milyon 847 bin 585 lirayı bulabilecek bir ikramiyeyi elde edecek. Çim pistte 2 bin 400 metre mesafeli koşuya bu yıl 21 at katılacak. Gazi Koşusu’nda hangi atlar ve jokeyler yarışacak belli oldu. Peki, Gazi Koşusu 2019 ne zaman koşulacak?

GAZİ KOŞUSU SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

93. Gazi Koşusu, bu yıl 30 Haziran Pazar günü saat 17.15’te Veliefendi Hipodromu’nda koşulacak. Gazi Koşusu Kanal D’den canlı olarak yayınlanacak.

YARIŞACAK SAFKANLAR

93. Gazi Koşusu'nda yarışacak safkanlar, sahipleri ve jokeyleri şöyle:

START NUMARASI SAFKAN ADI SAHİBİ JOKEY

1 THE LAST ROMANCE MELİS KURTEL EMİN AHMET ÇELİK

2 RAMPAGE HİLMİ CAN ESEN PATRICK COSGRAVE

3 JIMINY CRICKET TUĞBAN İZZET AKSOY AYHAN KURŞUN

4 HÜRAT MURAT DIRAGUMANDAN ERHAN YAVUZ

5 SCOUTLEO AHMET GÜZELOCAK GÖKHAN GÖKÇE

6 KUZEY KAFKASYALI TOLGA KARAKARTAL ÖZCAN YILDIRIM

7 GHOST PASHA MELİS KURTEL EMİN İLKER SOYAD

8 ALKANDROS EMRAH KARAMAZI HIŞMAN ÇİZİK

9 KING OF TATVAN MURAT AKTAŞ FUAT ÇAKAR

10 YEDİTEPE ALİ MÜŞFİK IŞIK MÜSLÜM ÇELİK

11 PERFECT RUNNER TALAT ÜSTÜNER BARIŞ KURDU

12 MATBAACI CENGİZ KÖMÜR MEHMET KAYA

13 HASKAYA EMİNE KAYA NEVZAT AVCI

14 LONG RUNNER NİMET ARİF KURTEL HALİS KARATAŞ

15 AKGÜN CANER AKGÜN GÖKHAN KOCAKAYA

16 ALWAYS FORTH FUAT BAŞARAN SELİM KAYA

17 YAMANLARBEYİ ARMAĞAN ARAZ MUSTAFA ÇİÇEK

18 ARTS MAN MÜZEYYEN KARABULUT MERTCAN ÇELİK

19 ANGEL OF DEATH KEZİBAN GÜNDÜZELİ AKIN SÖZEN

20 AGERA TUĞBAN İZZET AKSOY SADETTİN BOYRAZ

21 FEARLESS ACTION DENİZ KURTEL TOLGA YILDIZ

KAZANAN AT, SAHİBİNİ ZENGİN EDECEK

Türk at yarışçılığının bu önemli koşusunu kazanan safkan, sahibine hatırı sayılır bir miktar ödül kazandıracak.

Gazi Koşusu'nda, birincilik ikramiyesi 1 milyon 650 bin lira olurken, ikinciye 660 bin lira, üçüncüye 330 bin lira, dördüncüye ise 165 bin lira olmak üzere toplamda 2 milyon 805 bin lira ikramiye dağıtılacak.

Yetiştiricilik primi olarak ise, birinciye 453 bin 750 lira, ikinciye 181 bin 500 lira, üçüncüye 90 bin 750 lira, dördüncüye ise 45 bin 375 lira olmak üzere toplam toplamda 771 bin 375 lira yetiştiricilik primi verilecek.

Koşuyu kazanan tayın sahibi, kayıt tutarları, taksit ücretleri ve at sahibi primi olmak üzere toplam 2 milyon 393 bin 835 lira ikramiye kazanacak. Koşuyu kazanan safkanın sahibi aynı zamanda yetiştiricisi ise 453 bin 750 liralık yetiştiricilik primi ile bu tutar 2 milyon 847 bin 585 liraya yükselecek.