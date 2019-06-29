Galatasaray’da bir ilk

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor’u transfer ederek geleceğe de yatırım yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılara 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olurken, 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar transfer ettiği 3. Nijeryalı futbolcu oldu. Nijeryalı olarak sarı-kırmızılı formayı daha önce 1991-1992 sezonunda Dominic Iorfa ve geçtiğimiz sezon Henry Onyekuru giymişti. Iorfa ve Onyekuru da hücumda görev yapıyordu.

Ozornwafor ise Cimbom’un ilk Nijeryalı savunmacısı olacak.

Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya A Milli Futbol Takımı’nın da kadrosunda yer alıyor.