SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu’dan Binali Yıldırım’a kahve daveti
Galatasaray’da bir ilk
Galatasaray

Galatasaray’da bir ilk

Galatasaray'ın yeni transferi genç futbolcu Valentine Ozornwafor, Dominic Iorfa ve Henry Onyekuru'dan sonra sarı-kırmızılıların tarihindeki 3. Nijeryalı futbolcusu oldu. Valentine Ozornwafor, Galatasaray'da forma giyecek ilk Nijeryalı savunma oyuncusu oldu.

29 Haziran 2019 14:05

Galatasaray, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Nijerya’nın Enyimba Aba takımından 20 yaşındaki defans oyuncusu Valentine Ozornwafor’u transfer ederek geleceğe de yatırım yaptı. Genç futbolcu, sarı-kırmızılılara 300 bin Euro bonservis bedeli ile transfer olurken, 4 yıllık sözleşme imzalandı.

Valentine Ozornwafor, Galatasaray’ın Süper Lig’in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar transfer ettiği 3. Nijeryalı futbolcu oldu. Nijeryalı olarak sarı-kırmızılı formayı daha önce 1991-1992 sezonunda Dominic Iorfa ve geçtiğimiz sezon Henry Onyekuru giymişti. Iorfa ve Onyekuru da hücumda görev yapıyordu.

Ozornwafor ise Cimbom’un ilk Nijeryalı savunmacısı olacak.

Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya A Milli Futbol Takımı’nın da kadrosunda yer alıyor.

Son güncelleme 14:05 | 29 Haziran 2019
galatasaray Ozornwafor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR