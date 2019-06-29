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Fransa 1-2 ABD | 2019 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final
Dünyadan Futbol

Fransa 1-2 ABD | 2019 Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final

FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda ev sahibi Fransa'yı 2-1 mağlup eden ABD adını yarı finale yazdırdı.

29 Haziran 2019 00:09

FIFA Kadınlar Dünya Kupası’nda Fransa’yı 2-1 yenen ABD yarı finale çıktı.

Fransa’nın ev sahipliğinde bu yıl 8’incisi düzenlenen ve 7 Temmuz’da sona erecek turnuvanın çeyrek finalinde ev sahibi ülke, başkent Paris’teki Parc des Princes Stadı’nda ABD ile karşılaştı.

ABD, mücadelenin ilk yarısını 5. dakikada Megan Anna Rapinoe’nin attığı golle 1-0 önde tamamladı. Aynı futbolcunun 65. dakikadaki golüyle farkı ikiye çıkaran ABD, 81. dakikada Wendie Renard’ın golüne engel olamasa da kalan dakikalarda skoru korudu ve tur atlayan taraf oldu.

ABD yarı finalde İngiltere ile eşleşti.

28 Haziran 2019 Norveç 0-3 İngiltere | FIFA Kadınlar Dünya Kupası Çeyrek Final Kadınlar Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında Norveç`i 3-0`la geçen İngiltere adını yarı finale yazdıran ilk takım oldu. İngiltere`nin 3. dakikadaki golünü atan Jill Scott, turnuva tarihinin en erken golünü atmış oldu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:09 | 29 Haziran 2019
2019 Kadınlar Dünya Kupası amerika fransa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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