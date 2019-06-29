Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda imza şov!

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve Kadınlar Türkiye Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendiriyor. İç ve dış transferde toplam dokuz imza attıran Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu büyük ölçüde tamamlamış oldu.

Dış transferde geçtiğimiz sezon Çukurova Basketbol forması giymiş olan Ukraynalı Alina Iagupova ve Sevgi Uzun, sezonu Rusya’nın Dinamo Kursk takımında tamamlayan İspanyol oyuncu Anna Cruz, geçtiğimiz yıl Botaş forması giyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Williams ve milli oyuncu Olcay Çakır Turgut gelecek yıl Fenerbahçe forması giyecek.

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İÇ TRANSFERDE DÖRT İMZA

Fenerbahçe, iç transferde de 4 isimle anlaştı. Sarı lacivertliler Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup’ı kazanan başantrenör Víctor Lapeña Fenerbahçemizde! Ailemize hoş geldin Víctor.. pic.twitter.com/uvDajcKvxk — Fenerbahçe Kadın Basketbol (@fbkadinbasket) 29 Haziran 2019

YENİ KOÇ LAPENA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda, Fransız Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe 44 yaşındaki İspanyol koç Victor Lapena getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup’ı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçemizde! Ailemize hoş geldin Victor” denildi.