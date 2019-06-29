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Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda imza şov!
Basketbol Süper Ligi

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda imza şov!

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı imza şov yaptı! Alina Iagupova, Sevgi Uzun, Anna Cruz, Elizabeth Williams ve Olcay Çakır Turgut transfer edilirken Başantrenör Valerie Garnier'in yerine Victor Lapena getirildi. Tuğçe Canıtez, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve Cecilia Zandalasini'yle de sözleşme yenilendi.

29 Haziran 2019 19:59

Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve Kadınlar Türkiye Kupası’nı kaldıran Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, kadrosunu güçlendiriyor. İç ve dış transferde toplam dokuz imza attıran Fenerbahçe, gelecek yılın kadrosunu büyük ölçüde tamamlamış oldu.

Dış transferde geçtiğimiz sezon Çukurova Basketbol forması giymiş olan Ukraynalı Alina Iagupova ve Sevgi Uzun, sezonu Rusya’nın Dinamo Kursk takımında tamamlayan İspanyol oyuncu Anna Cruz, geçtiğimiz yıl Botaş forması giyen Amerikalı oyuncu Elizabeth Williams ve milli oyuncu Olcay Çakır Turgut gelecek yıl Fenerbahçe forması giyecek.

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İÇ TRANSFERDE DÖRT İMZA

Fenerbahçe, iç transferde de 4 isimle anlaştı. Sarı lacivertliler Tuğçe Canıtez ile 2, Esra Ural Topuz, Ayşe Cora ve İtalyan oyuncu Cecilia Zandalasini ile 1 yıllık sözleşme yenilendiğini açıkladı.

YENİ KOÇ LAPENA

Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nda, Fransız Valerie Garnier ile yolların ayrılmasının ardından başantrenörlüğe 44 yaşındaki İspanyol koç Victor Lapena getirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, “Geçtiğimiz sezon Nadezhda Orenburg ile EuroCup’ı kazanan başantrenör Victor Lapena Fenerbahçemizde! Ailemize hoş geldin Victor” denildi.

Son güncelleme 20:00 | 29 Haziran 2019
Alina Iagupova Anna Cruz Elizabeth Williams Fenerbahçe fenerbahçe kadın basketbol takımı Olcay Çakır Turgut Sevgi Uzun Victor Lapena
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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