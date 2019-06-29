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Denizlispor’un eski başkanı Ali İpek hayatını kaybetti
Denizlispor

Denizlispor’un eski başkanı Ali İpek hayatını kaybetti

Denizlispor'da iki farklı dönemde 7 yıl başkanlık yapan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayata veda etti.

29 Haziran 2019 09:46

Denizlispor Kulübü’nün eski başkanı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun eski yöneticilerinden Ali İpek, yaşamını yitirdi.

Denizlispor’da 1990-1992 ve 2005-2010 dönemlerinde başkanlık yapan, 1997-2004 yıllarında Haluk Ulusoy döneminde Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulunan Ali İpek, tedavi gördüğü hastanede 64 yaşında hayatını kaybetti.

Evli ve iki çocuk babası olan Ali İpek’in vefatı nedeniyle Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulunun yayımladığı mesajda, “Kulübümüzün eski başkanlarından Ali İpek’in vefat haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Denizlispor’umuza büyük emekleri geçen Ali İpek’i rahmetle anıyor, camiamıza başsağlığı, ailesi, sevenlerine sabır diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Son güncelleme 09:46 | 29 Haziran 2019
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