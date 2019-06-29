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Beşiktaş

Beşiktaş Kagawa taktiğini belirledi!

İspanya’dan teklif beklediği için Beşiktaş'ı oyalayan 30 yaşındaki oyuncu Kagawa'ya yönetici Hüseyin Yücel yıllık 2.4 milyon Euro önerdi.

SKOR ÖZEL | Ali Aydın 29 Haziran 2019 10:13

Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa konusunda acele etmiyor. İspanya'dan Real Betis, Celta Vigo ve Getafe takımlarının takip ettiği Japon oyuncu, siyah-beyazlılardan süre istemişti. 30 yaşındaki futbolcunun La Liga'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip son ana kadar bekleme stratejisini belirlediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetim de teklifini yapıp geri çekildi.

İLGİDEN MEMNUN

Siyah-beyazlılarda yönetici Hüseyin Yücel, Japonya'da bir araya geldiği Shinji Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon Euro'luk bir teklif koydu. Kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olan ünlü futbolcu, menajeriyle diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Bunun üzerine Beşiktaş da beklemeye geçerek Kagawa'ya transferde tok alıcı olduğunu gösterdi.

Son güncelleme 10:14 | 29 Haziran 2019
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GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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