Beşiktaş Kagawa taktiğini belirledi!

Beşiktaş, geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Shinji Kagawa konusunda acele etmiyor. İspanya'dan Real Betis, Celta Vigo ve Getafe takımlarının takip ettiği Japon oyuncu, siyah-beyazlılardan süre istemişti. 30 yaşındaki futbolcunun La Liga'dan teklif gelme ihtimalini değerlendirip son ana kadar bekleme stratejisini belirlediği öğrenildi. Bunun üzerine yönetim de teklifini yapıp geri çekildi.

İLGİDEN MEMNUN

Siyah-beyazlılarda yönetici Hüseyin Yücel, Japonya'da bir araya geldiği Shinji Kagawa'nın önüne yıllık 2.4 milyon Euro'luk bir teklif koydu. Kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olan ünlü futbolcu, menajeriyle diğer teklifleri de masaya yatırdıktan sonra cevabını vereceğini bildirdi. Bunun üzerine Beşiktaş da beklemeye geçerek Kagawa'ya transferde tok alıcı olduğunu gösterdi.