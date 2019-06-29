Barcelona da Ianis Hagi için devrede

Alt yaş kategorilerinde gösterdiği yeteneğiyle gelecek adına yıldız imajı çizen Ianis Hagi, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla da Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Babasının çalıştırdığı Viitorul Constanța’da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sevilla’nın radarında olduğu ve Rumen oyuncuyla ilgilendiği İspanya basını tarafından dile getiriliyordu.

Bir iddia da Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinden geldi. Gazete, Barça’nın Hagi için 8 milyon Euro ödeyebileceğini yazdı.

10 numara pozisyonunda oynayan ve iki ayağını da kullanabilen Ianis babası gibi Barcelona’da forma giyebilir. Baba Hagi, İspanya’da hem Real Madrid hem de Barcelona formalarını terletmişti.