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Transfer Haberleri

Barcelona da Ianis Hagi için devrede

Galatasaraylı efsane Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi'ye Sevilla'nın ardından Galatasaray da talip oldu.

SKOR DIŞ HABER 29 Haziran 2019 11:49

Alt yaş kategorilerinde gösterdiği yeteneğiyle gelecek adına yıldız imajı çizen Ianis Hagi, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası’ndaki performansıyla da Avrupa devlerinin dikkatini çekmeyi başardı.

Babasının çalıştırdığı Viitorul Constanța’da forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun Sevilla’nın radarında olduğu ve Rumen oyuncuyla ilgilendiği İspanya basını tarafından dile getiriliyordu.

Bir iddia da Barcelona’ya yakınlığıyla bilinen Sport gazetesinden geldi. Gazete, Barça’nın Hagi için 8 milyon Euro ödeyebileceğini yazdı.

10 numara pozisyonunda oynayan ve iki ayağını da kullanabilen Ianis babası gibi Barcelona’da forma giyebilir. Baba Hagi, İspanya’da hem Real Madrid hem de Barcelona formalarını terletmişti.

Son güncelleme 11:49 | 29 Haziran 2019
barcelona İanis Hagi
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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