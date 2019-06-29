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Avrupa’da 21 Yaş Altı şampiyonu belli oluyor
Dünyadan Futbol

Avrupa’da 21 Yaş Altı şampiyonu belli oluyor

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası'nda final heyecanı... İspanya ile Almanya arasındaki final karşılaşması Pazar günü TSİ 21.45 başlayacak.

29 Haziran 2019 11:05

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nın finali, İspanya ile Almanya arasında yarın oynanacak.

İtalya ve San Marino’nun ev sahipliği yaptığı, bu yıl 22’ncisi düzenlenen organizasyonun finali, turnuvanın başarılı takımları İspanya ile Almanya arasında oynanacak.

Sırbistanlı hakem Srdan Jovanovic’in düdük çalacağı mücadele, Udine kentindeki Friuli Stadı’nda yarın TSİ 21.45’te başlayacak.

UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası’nda 4 kez şampiyonluk sevinci yaşayan İspanya, önceki turnuvanın finalinde 1-0 yenildiği Almanya karşısında rövanşı almak için sahaya çıkacak.

Almanya ise 2009 ve 2017’deki şampiyonluklarının ardından aynı başarıyı 3. kez tekrarlamak için mücadele edecek.

Son güncelleme 11:05 | 29 Haziran 2019
almanya ispanya UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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