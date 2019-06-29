6222’ye tepki! Erdoğan Toprak: İktidar tribünlerden korkuyor

TBMM'DE kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine yönelik 6222 sayılı kanundaki değişiklik tepki çekti. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “6222'deki değişiklik taraftarı ve dostluğu hiçe sayıyor. Bu yasayı yeniden kaleme alanlar sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu unutup olayı sadece şiddet olarak görmüş. Oysa spor evrensel bir dildir, barış, dostluk ve kardeşliktir” dedi. Toprak, “Ucu açık maddeler, futbolseverleri zor durumda bırakabilir. Bunu, tribünlerde İzmir Marşı'na, ‘Her şey çok güzel olacak' sloganlarına karşı alınmış bir önlem olarak görüyorum. İktidar, sokaktan korktuğu gibi tribünden yükselen sesten de korkuyor” yorumunu yaptı.

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TARAFTAR GRUPLARI KARŞI ÇIKTI

Beşiktaş’ın Çarşı, Galatasaray'ın ultrAslan ve Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler taraftar grupları, 6222'nin karşısında olduklarını duyurdu. Taraftar grupları, bu haliyle yasanın sınırlarının belli olmadığını belirtti, açıklamalarda cezaların ise orantısız olduğu vurgulandı.