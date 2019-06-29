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6222’ye tepki! Erdoğan Toprak: İktidar tribünlerden korkuyor
Futbol

6222’ye tepki! Erdoğan Toprak: İktidar tribünlerden korkuyor

6222 sayılı kanundaki değişikliğe Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray taraftar gruplarının gösterdiği tepkinin ardından CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak da eleştiri getirdi.

29 Haziran 2019 10:28

TBMM'DE kabul edilen Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine yönelik 6222 sayılı kanundaki değişiklik tepki çekti. CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, “6222'deki değişiklik taraftarı ve dostluğu hiçe sayıyor. Bu yasayı yeniden kaleme alanlar sporun barış, dostluk ve kardeşlik olduğunu unutup olayı sadece şiddet olarak görmüş. Oysa spor evrensel bir dildir, barış, dostluk ve kardeşliktir” dedi. Toprak, “Ucu açık maddeler, futbolseverleri zor durumda bırakabilir. Bunu, tribünlerde İzmir Marşı'na, ‘Her şey çok güzel olacak' sloganlarına karşı alınmış bir önlem olarak görüyorum. İktidar, sokaktan korktuğu gibi tribünden yükselen sesten de korkuyor” yorumunu yaptı.

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TARAFTAR GRUPLARI KARŞI ÇIKTI

Beşiktaş’ın Çarşı, Galatasaray'ın ultrAslan ve Fenerbahçe'nin Genç Fenerbahçeliler taraftar grupları, 6222'nin karşısında olduklarını duyurdu. Taraftar grupları, bu haliyle yasanın sınırlarının belli olmadığını belirtti, açıklamalarda cezaların ise orantısız olduğu vurgulandı.

Son güncelleme 10:29 | 29 Haziran 2019
beşiktaş Erdoğan Toprak Fenerbahçe galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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