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Trabzonspor sezonu 3 Temmuz’da açacak
Trabzonspor

Trabzonspor sezonu 3 Temmuz’da açacak

Trabzonspor'da kamp programı belli oldu. Bordo-mavililer, yeni sezon hazırlıklarına 3 Temmuz'da başlayacak

28 Haziran 2019 12:56

Trabzonspor’da, yeni sezon öncesinde iki etaplı kamp programı belli oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayınlanan açıklamada, takımın yurt içi ve yurt dışında iki farklı kamp dönemi geçireceği belirtildi. Açıklamada, takımın buna göre 3 Temmuz’da Trabzon’da bir araya gelerek çalışmalarına başlayacağı ifade edilerek, “Takımımız, 18 Temmuz 2019'a kadar çalışmalarını Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde sürdürecek. Takımımız iki günlük iznin ardından 20 Temmuz 2019'da Avusturya'ya giderek ikinci etap çalışmalarını 30 Temmuz 2019'a kadar Linz şehrinde gerçekleştirecek” bilgilerine yer verildi.

Bu arada, Trabzonspor’un hazırlık maç programının ise ilerleyen günlerde açıklanacağı kaydedildi.

Son güncelleme 12:56 | 28 Haziran 2019
trabzonspor
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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