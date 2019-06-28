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TFF’den başsağlığı mesajı
Fenerbahçe

TFF’den başsağlığı mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu, Şükrü Birand'ın vefatı sonrası başsağlığı mesajı yayımladı.

28 Haziran 2019 14:17

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) hayatını kaybeden eski futbolcu Şükrü Birand için başsağlığı mesajı yayımladı.

TFF’nin internet sitesinde yer alan mesajda, “A Milli Takımı’mız ve Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Şükrü Birand’ın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türk sporunun değerli isimlerinden merhum Şükrü Birand’a Allah’tan rahmet, ailesi, Fenerbahçe Kulübü ve futbol camiasına başsağlığı dileriz” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, PTT ve Fenerbahçe’de futbol oynayan Şükrü Birand’ın 14’ü A Milli Takım’da olmak üzere 26 kez ay-yıldızlı formayı giydiği kaydedildi.

Son güncelleme 14:17 | 28 Haziran 2019
Şükrü Biand tff
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