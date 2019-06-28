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Son dakika! UEFA Milan’ı Avrupa’dan men etti…
Dünyadan Futbol

Son dakika! UEFA Milan’ı Avrupa’dan men etti…

CAS, Finansal Fair Play kurallarını ihlal eden Milan'ı UEFA Avrupa Ligi'nden men etti. 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi vizesi alan AC Milan'ın yerine sıralamada 7. sırada olan Torino kupalara katılacak.

28 Haziran 2019 13:36

UEFA Etik Kurulu İtalyan devi Milan’ı 1 yıl Avrupa’dan men ettiği açıkladı… 2016/2017 ve 2018 sezonlarından bu yana FFP (Finansal Fair Play) hükümlerini yerine getirmeyen Milan’ın cezası kesinleşti.

İtalya Serie A’da sezonu 5.sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanan Milan, men kararı sonrası bu yıl Avrupa’ya katılamayacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TEHLİKEDE

İtalyan devinin yerine sezonu 7.sırada tamamlayan Torino Avrupa vizesi alan takım oldu. UEFA’nın Milan kararı sonrası FFP takibinde olan ve üst kurula sevk edilen Türk takımlarından Fenerbahçe ile Trabzonspor için de verilecek karar beklenmeye başlandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili UEFA kanadında yaşanacak gelişmeler SKOR’da olacak…

Son güncelleme 13:43 | 28 Haziran 2019
Fenerbahçe milan trabzonspor uefa
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
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