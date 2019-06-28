Son dakika! UEFA Milan’ı Avrupa’dan men etti…

UEFA Etik Kurulu İtalyan devi Milan’ı 1 yıl Avrupa’dan men ettiği açıkladı… 2016/2017 ve 2018 sezonlarından bu yana FFP (Finansal Fair Play) hükümlerini yerine getirmeyen Milan’ın cezası kesinleşti.

İtalya Serie A’da sezonu 5.sırada tamamlayan ve UEFA Avrupa Ligi’ne gitmeye hak kazanan Milan, men kararı sonrası bu yıl Avrupa’ya katılamayacak.

FENERBAHÇE VE TRABZONSPOR TEHLİKEDE

İtalyan devinin yerine sezonu 7.sırada tamamlayan Torino Avrupa vizesi alan takım oldu. UEFA’nın Milan kararı sonrası FFP takibinde olan ve üst kurula sevk edilen Türk takımlarından Fenerbahçe ile Trabzonspor için de verilecek karar beklenmeye başlandı.

Fenerbahçe ve Trabzonspor ile ilgili UEFA kanadında yaşanacak gelişmeler SKOR’da olacak…