Son dakika! Trabzonspor Doğan Erdoğan transferini KAP’a bildirdi

Trabzonspor, 22 yaşındaki genç futbolcu Doğan Erdoğan’ın transferi için LASK Linz ile 200 bin Euro + 150 bin Euro bonus + sonraki satıştan %10 pay karşılığında anlaşma sağlandığını KAP’a bildirdi.

Bordo-Mavililerin konuyla ilgili KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

“Profesyonel futbolcu Doğan Erdoğan ile opsiyon hakkı kulübümüzde olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre oyuncuya;

2019/20 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2020/21 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret,

2021/22 futbol sezonu için 1.200.000.-TL garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde;

2022/23 futbol sezonu için 1.320.000.-TL garanti ücret ödenecektir.”

Bordo mavililer bu sezon 6.transferini açıkladı… Önceki transferler:

(17) Salih Kavrazlı, (18) Taha Tunç, (18) Atakan Gündüz, (20) Yusuf Sarı, (20) Fıratcan Üzüm

İŞTE TRABZONSPOR’DAN YAPILAN AÇIKLAMA

Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde düzenlenen törende yeni transferimiz Doğan Erdoğan ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan yardımcımız Ertuğrul Doğan tören sonrası yaptığı açıklamada, “Bugün genç ve yetenekli bir oyuncuyu daha kadromuza kattık. Uzun süredir takip ettiğimiz, futbol ve sosyal hayattaki karakterine güvendiğimiz, takımımızda olduğu için de çok mutlu olduğumuz bir futbolcuyu Trabzonsporumuza kazandırdık. İnşallah Doğan da beklentilerin de üzerinde çok iyi performans sergileyerek camiamıza yakışan bir dönem geçirecektir. Hem kulübümüz hem de Doğan için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

”KARADENİZ ÇOCUĞU OLARAK BURADA OLMAK MUTLU EDİYOR”

Türkiye'ye ve Trabzonspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu belirten Doğan Erdoğan ise yaptığı açıklamada, “Öncelikle vatanıma, Türkiye'ye döndüğüm için çok mutluyum. Trabzonspor'a gibi büyük bir camiaya geldiğim için de daha çok mutluyum. Yeni sezonda elimden geleni yapıp Trabzonspor'a en iyi şekilde faydalı olmak istiyorum. Daha önce de altyapılardayken 6-7 sene önce Trabzon'a gelmiştim, burada çok top koşturmuştum. Buraya yabancı değilim, biraz değişmiş ama havası hâlâ aynı. Bir Karadeniz çocuğu olarak burada olmak beni çok mutlu ediyor. Takımdaki arkadaşların çoğu benim arkadaşım. Uğurcan Çakır, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Ömür hepsi milli takımdan arkadaşım. Herkese teşekkür ederim” diye konuştu.