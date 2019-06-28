SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: İmamoğlu'ndan ilk atamalar!
SON DAKİKA | Galatasaray, Adem Büyük ve Ryan Babel transferlerini açıkladı!
Transfer Haberleri

SON DAKİKA | Galatasaray, Adem Büyük ve Ryan Babel transferlerini açıkladı!

Son dakika gelişmesi... Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, geçen sezon Evkur Yeni Malatyaspor forması giyen Adem Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar eski Beşiktaşlı Ryan Babel ile de 3 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi

28 Haziran 2019 19:39

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Adem Büyük ve Ryan Babel transferlerini resmen açıklandı.

31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu.

Bonservisi elinde olan oyuncu Beşiktaş’ta profesyonel olduktan sonra Zeytinburnuspor, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Boluspor gibi takımlarda forma giydi.

RYAN BABEL RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray 32 yaşındaki Ryan Babel transferini de resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Babel’e imza parası olarak 2 milyon Euro verilirken oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro sabit ücret ödenecek.

Son güncelleme 20:08 | 28 Haziran 2019
Adem Büyük galatasaray
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR