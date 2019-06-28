SON DAKİKA | Galatasaray, Adem Büyük ve Ryan Babel transferlerini açıkladı!

Spor Toto Süper Lig’in son şampiyonu Galatasaray, Adem Büyük ve Ryan Babel transferlerini resmen açıklandı.

31 yaşındaki futbolcu 2017 yılında Kasımpaşa’dan bedelsiz olarak Evkur Yeni Malatyaspor’a transfer olmuştu.

Bonservisi elinde olan oyuncu Beşiktaş’ta profesyonel olduktan sonra Zeytinburnuspor, Akçaabat Sebatspor, Altay, Manisaspor, Boluspor gibi takımlarda forma giydi.

Galatasaray’a hoş geldin Adem Büyük! pic.twitter.com/xmDeA4MTYG — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 28 Haziran 2019

RYAN BABEL RESMEN AÇIKLANDI!

Galatasaray 32 yaşındaki Ryan Babel transferini de resmen açıkladı. Sarı kırmızılı ekip Hollandalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Babel’e imza parası olarak 2 milyon Euro verilirken oyuncuya yıllık 2,5 milyon Euro sabit ücret ödenecek.