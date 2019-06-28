SON DAKİKA Fenerbahçe ve Milli Takım’ın eski futbolcusu Şükrü Birand hayatını kaybetti

Fenerbahçe ve Milli Takım’ın efsane isimlerinden ‘Altın Çocuk’ lakaplı Şükrü Birand 75 yaşında hayatını kaybetti. Fenerbahçe ve Milli Takım’da sağ bek olarak oynayan Şükrü Birand, ‘Yaşa Fenerbahçe’ marşını da söyleyen isimler arasında yer alıyordu.

Şükrü Birand kimdir? Şükrü Birand kaç yaşındaydı? Eski Milli futbolcu Şükrü Birand hayatını kaybetti. 1944 doğumlu Şükrü Birand Fenerbahçe Spor Kulübü`nde uzun yıllar forma giydi. Peki Şükrü Birand kimdir? İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe Kulübü, resmi internet sitesinden yaptığı yazılı açıklamada Şükrü Birand’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“10 yıl boyunca formamızı giyen 4478 numaralı Yüksek Divan Kurulu Üyemiz eski milli futbolcumuz Şükrü Birand'ı kaybetmiş olmanın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz.

Fenerbahçe'nin ve Türk sporunun efsane ismi Şükrü Birand'a Allah’tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz.

Mekanı cennet olsun.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”