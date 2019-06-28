Son dakika! Fenerbahçe Altay Bayındır ile anlaşmaya vardı

Fenerbahçe, Ankaragücü'nün 21 yaşındaki kaptanı Altay Bayındır'ın transferini bitirme aşamasına geldi. Bir süredir kaleci arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler Tayfun Bayındır için Ankaragücü ile her konuda anlaşmaya vardı.

Teknik Direktör Ersun Yanal’ın yeni sezonda kaleyi emanet etmek istediği Tayfun için girişimlerini hızlandıran Fenerbahçe oyuncu ve kulübü ile her konuda el sıkıştı.

Anlaşma yarın yurt dışından gelecek olan başkan Ali Koç’un onayından geçecek.Son dakika bir değişiklik olmazsa Altay Bayındır Fenerbahçe'ye imza atacak.

PİYASA DEĞERİ 600 BİN EURO

1998 doğumlu 21 yaşındaki Altay Bayındır, Türkiye U21 forması giyiyor. Piyasa değeri 600 bin Euro olarak görülen Altay Bayındır bu sezon Spor Toto Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere Ankaragücü formasını 19 kez terletti ve kalesinde 29 gol gördü. Genç kalecisnin Ankaragücü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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