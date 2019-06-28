SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: CHP’den Çağlayan çıkarması… Kaftancıoğlu hakim karşısında
Sivasspor Eren Derdiyok’tan vazgeçmiyor
Transfer Haberleri

Sivasspor Eren Derdiyok’tan vazgeçmiyor

Forvet transferi için düğmeye basan Yiğidolar'da gündem Eren Derdiyok...

28 Haziran 2019 10:10

Kaleci Samassa, sağ bek Gaiano ve stoper Appindangoye ile anlaşan Sivasspor, forvet için bombayı Eren Derdiyok’la patlatmaya hazırlanıyor. Transfer bugün netlik kazanacak.

Galatasaray’la sözleşmesi sona eren ve adı birçok takımla anılan başarılı forvetle Sivasspor arasında yapılan ilk görüşmede anlaşma sağlanamamıştı.

Oyuncunun istediği yüksek yıllık ücret nedeniyle geri adım atıp beklemeye geçen Kırmızı-Beyazlılar’da teknik direktör Rıza Çalımbay’ın raporu doğrultusunda bir adım daha atılacak.

Sivasspor Yönetimi, Eren ve menaceriyle bir görüşme daha gerçekleştirip transferi gerçekleştirmek adına şartları zorlayacak. Geride kalan sezonda 13 maçta forma şansı bulabilen Eren Derdiyok, Galatasaray’da 7 gol atma başarısı gösterdi.

Son güncelleme 10:10 | 28 Haziran 2019
Eren Derdiyok galatasaray transfer
GÜNÜN VİDEO LİSTESİ
PUAN DURUMU
OGP
1 Galatasaray
34 20 69
2 Istanbul Basaksehir
34 19 67
3 Besiktas
34 19 65
4 Trabzonspor
34 18 63
5 Yeni Malatyaspor
34 13 47
TÜMÜNÜ GÖR